شريط فيديو متداول يظهر: الطفل المغربي ريان ما زال على قيد الحياة

أظهر شريط فيديو جديد للطفل المغربي ريان؛ الذي سقط داخل بئر عميقة، أنه ما زال على قيد الحياة.

محاولات إنقاذ ريان مستمرة، والطفل البالغ من العمر 5 سنوات، لا يزال يتنفس، إلا أنه مصابٌ بجروح في الرأس، كما انتشر فيديو للصغير في وقتٍ سابق ملقى أرضاً ورأسه ينزف.

ودخلت عملية إنقاذ ريان، العالق بمنتصف بئر عمقها 60 متراً ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، مرحلة حاسمة، بعد الانتهاء من الحفر العمودي وبدء الحفر الأفقي إيذاناً بتنفيذ خطة الوصول إليه.

ولجأ رجال الإنقاذ بعد انتهاء عملية الحفر العمودي في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة، إلى الحفر الأفقي والاستعانة بأنابيب من أجل بلوغ مكان الطفل، وتجنب وقوع انهيار ترابي.

وأعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، وذلك وفق المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.