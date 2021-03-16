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"الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة بالقمة العالمية

16 مشروعًا وطنيًا تشارك فيه 6 جهات حكومية وخاصة

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021م؛ دعمًا لهذه المشاريع الوطنية، وتحفيزها للاستمرار في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

وأوضحت أن المملكة تنافس على دورة عام 2021م من الجائزة، بـ 16 مشروعًا وطنيًا، تشارك فيها 6 جهات حكومية وخاصة، وذلك في فئاتٍ تضمنت الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيئة الاستثمارية لتبني التقنيات، وتعزيز دور التقنية في الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أشارت إلى أن المملكة حصدت (9) جوائز و(15) شهادة تميز في الدورات السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م، وتقدم هذه الجوائز بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إبراز المشاريع التي سخرت التقنية في خدمة التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء العالم.

ودعت العموم للاطلاع على المشاريع السعودية المشاركة، والتصويت لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/ .

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"الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة بالقمة العالمية
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021م؛ دعمًا لهذه المشاريع الوطنية، وتحفيزها للاستمرار في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

وأوضحت أن المملكة تنافس على دورة عام 2021م من الجائزة، بـ 16 مشروعًا وطنيًا، تشارك فيها 6 جهات حكومية وخاصة، وذلك في فئاتٍ تضمنت الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيئة الاستثمارية لتبني التقنيات، وتعزيز دور التقنية في الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أشارت إلى أن المملكة حصدت (9) جوائز و(15) شهادة تميز في الدورات السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م، وتقدم هذه الجوائز بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إبراز المشاريع التي سخرت التقنية في خدمة التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء العالم.

ودعت العموم للاطلاع على المشاريع السعودية المشاركة، والتصويت لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/ .

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:21 PM

"الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة بالقمة العالمية

16 مشروعًا وطنيًا تشارك فيه 6 جهات حكومية وخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021م؛ دعمًا لهذه المشاريع الوطنية، وتحفيزها للاستمرار في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

وأوضحت أن المملكة تنافس على دورة عام 2021م من الجائزة، بـ 16 مشروعًا وطنيًا، تشارك فيها 6 جهات حكومية وخاصة، وذلك في فئاتٍ تضمنت الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيئة الاستثمارية لتبني التقنيات، وتعزيز دور التقنية في الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أشارت إلى أن المملكة حصدت (9) جوائز و(15) شهادة تميز في الدورات السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م، وتقدم هذه الجوائز بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إبراز المشاريع التي سخرت التقنية في خدمة التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء العالم.

ودعت العموم للاطلاع على المشاريع السعودية المشاركة، والتصويت لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/ .

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