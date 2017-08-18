"طالبان" لم تفعلها.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن مجزرة حفل الزفاف

تفجير العاصمة الأفغانية انتهى بمقتل 63 وجرح 182 بينهم أطفال ونساء

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأوقع عشرات القتلى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 63 شخصًا، وجرح 182 آخرين، في التفجير الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي: إن "بين الضحايا نساء وأطفالًا"؛ حيث نفت حركة طالبان أي تورط لها في التفجير.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت غربي كابول؛ بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحلَ الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتتميز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها؛ إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.