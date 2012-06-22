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أمين عسير يشارك في جولة رقابية بسوق الخضار بمحافظة محايل

وجّه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

‬ زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بشكل مفاجئ، سوق الخضار المركزي بمحافظة محايل عسير، مع الفرق الرقابية المكلفة بالجولات على الأسواق؛ لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزار "الحميدي" المحالّ داخل السوق، وأكد أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

ووجّه الدكتور وليد الحميدي بإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية والبلدية والصحية.

فيما كانت زيارته المفاجئة رسالة مهمة لرؤساء البلديات بالمنطقة؛ لبذل المزيد من الجهود الميدانية والوقوف مع الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية، للتأكد من تطبيق المنشآت لكل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرّة من قبل أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

ودعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية عبر قنوات التواصل مع الأمانة، أو الاتصال على الرقم البلاغات الموحد 940.

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أمين عسير يشارك في جولة رقابية بسوق الخضار بمحافظة محايل
سبق

‬ زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بشكل مفاجئ، سوق الخضار المركزي بمحافظة محايل عسير، مع الفرق الرقابية المكلفة بالجولات على الأسواق؛ لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزار "الحميدي" المحالّ داخل السوق، وأكد أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

ووجّه الدكتور وليد الحميدي بإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية والبلدية والصحية.

فيما كانت زيارته المفاجئة رسالة مهمة لرؤساء البلديات بالمنطقة؛ لبذل المزيد من الجهود الميدانية والوقوف مع الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية، للتأكد من تطبيق المنشآت لكل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرّة من قبل أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

ودعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية عبر قنوات التواصل مع الأمانة، أو الاتصال على الرقم البلاغات الموحد 940.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
06:13 PM

أمين عسير يشارك في جولة رقابية بسوق الخضار بمحافظة محايل

وجّه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بشكل مفاجئ، سوق الخضار المركزي بمحافظة محايل عسير، مع الفرق الرقابية المكلفة بالجولات على الأسواق؛ لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزار "الحميدي" المحالّ داخل السوق، وأكد أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

ووجّه الدكتور وليد الحميدي بإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية والبلدية والصحية.

فيما كانت زيارته المفاجئة رسالة مهمة لرؤساء البلديات بالمنطقة؛ لبذل المزيد من الجهود الميدانية والوقوف مع الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية، للتأكد من تطبيق المنشآت لكل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرّة من قبل أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

ودعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلدياتها في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات البلدية عبر قنوات التواصل مع الأمانة، أو الاتصال على الرقم البلاغات الموحد 940.

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