"الصحة" تسجل أرقاماً قياسية.. تعافي نحو 70٪ من الحالات النشطة من مصابي كورونا

أكثر من 18 ألف حالة تعافٍ خلال أسبوع

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، اليوم، 57031 حالة؛ ما يشكل نسبة 69.7٪ من بين إجمالي أعداد الحالات النشطة التي بلغت 81766 حالة حتى الآن.

وواصلت وزارة الصحة تسجيل أرقام قياسية بواقع 18030 حالة تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في المملكة في الأيام السبعة الماضية ولله الحمد.

وتخطت خمس مدن سعودية حاجز 43812 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد حالات التعافي في مدينة الرياض 11802 حالة، ومكة المكرمة 10749 حالة، وجدة 9639 حالة، والمدينة المنورة 7770، والدمام 3852.