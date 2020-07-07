النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ 478 ثم القطيف بـ 401 تليها الهفوف بـ 376

سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم.

وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا
سبق

سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم.

وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:59 PM

الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ 478 ثم القطيف بـ 401 تليها الهفوف بـ 376

A A A
حامد العلي - الدمام
1
3,030

سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم.

وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,639
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة