وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.

الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا حامد العلي سبق 2020-07-07 سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم. وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 04:59 PM

الشرقية تتغلب على الفيروس.. 2124 حالة شفاء جديدة من كورونا الدمام في المقدمة بـ 478 ثم القطيف بـ 401 تليها الهفوف بـ 376





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سجلت محافظات ومدن المنطقة الشرقية 2124 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا اليوم.

وشهدت الدمام تسجيل 478 حالة تعافٍ، القطيف 401، الهفوف 376، الظهران 184، الخبر 182، المبرز 156، صفوى 102، الجبيل 87، حفر الباطن 45، راس تنورة 44، بقيق 26، الخفجي 12، العيون 8، الجفر 7، البطحاء 4، القيصومة 3.