بمشاركة حمدالله.. النصر يواصل التحضيرات لاستئناف الدوري

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في بداية التدريبات بملعب أكاديمية النصر على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم قسم فيتوريا اللاعبين لأربع مجموعات وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، طبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي وليد عبدالله وعبدالرزاق حمدالله في حين واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.

ومنح مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء.