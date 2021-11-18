النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة حمدالله.. النصر يواصل التحضيرات لاستئناف الدوري

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في بداية التدريبات بملعب أكاديمية النصر على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم قسم فيتوريا اللاعبين لأربع مجموعات وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، طبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي وليد عبدالله وعبدالرزاق حمدالله في حين واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.

ومنح مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة حمدالله.. النصر يواصل التحضيرات لاستئناف الدوري
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في بداية التدريبات بملعب أكاديمية النصر على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم قسم فيتوريا اللاعبين لأربع مجموعات وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، طبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي وليد عبدالله وعبدالرزاق حمدالله في حين واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.

ومنح مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:19 PM

بمشاركة حمدالله.. النصر يواصل التحضيرات لاستئناف الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
271

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في بداية التدريبات بملعب أكاديمية النصر على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم قسم فيتوريا اللاعبين لأربع مجموعات وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، طبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي وليد عبدالله وعبدالرزاق حمدالله في حين واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.

ومنح مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين راحة عن تدريبات يوم غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة