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وزّع أمس 42 طن سلال غذائية.. "سلمان للإغاثة" يواصل جهوده في السودان

على المتضررين من السيول والفيضانات ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به الملك

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس توزيع 42 طناً و800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، استفاد منها 2,400 فرد.

يأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزّع أمس 42 طن سلال غذائية.. "سلمان للإغاثة" يواصل جهوده في السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس توزيع 42 طناً و800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، استفاد منها 2,400 فرد.

يأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:24 PM

وزّع أمس 42 طن سلال غذائية.. "سلمان للإغاثة" يواصل جهوده في السودان

على المتضررين من السيول والفيضانات ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به الملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس توزيع 42 طناً و800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، استفاد منها 2,400 فرد.

يأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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