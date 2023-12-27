إصابة 12 راكباً في انقلاب حافلة بالطائف

باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف حادث انقلاب حافلة، نتجت عنه إصابة (12) راكباً.
وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، صباح اليوم: تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف حادث انقلاب حافلة، نتجت عنه إصابة (12) راكباً.
وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، صباح اليوم: تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف حادث انقلاب حافلة، نتجت عنه إصابة (12) راكباً.
وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، صباح اليوم: تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف حادث انقلاب حافلة، نتجت عنه إصابة (12) راكباً.
وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على تويتر، صباح اليوم: تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.