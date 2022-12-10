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"عابث" يشعل النيران في منتزه قنونا البري بسبت الجارة

​فرق الدفاع المدني والبلدية أخمدوها وردموا مخلفاتها

أشعل عابث النيران في منتزه وادي قنونا البري بسبت الجارة؛ ما تسبب في القضاء على مساحة كبيرة من الأشجار والمسطحات الخضراء.

وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد النيران بعددٍ من الصهاريج، كما شاركت البلدية فرق الدفاع المدني في ردم ما خلفه الحريق من ضرر بالموقع.

وفي سياق متصل، أبدى الأهالي استياءهم من تلك التصرفات العابثة بطبيعة الموقع الخضراء التي تعد من أجمل المتنزهات البرية بسبت الجارة ذات المياه الجارية على مدى العام، والتي يأتي إليها الزوار من أماكن بعيدة للاستمتاع بجمالها الرباني، لكن أيدي العابثين تهدد جمال المنطقة.

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"عابث" يشعل النيران في منتزه قنونا البري بسبت الجارة
سبق

أشعل عابث النيران في منتزه وادي قنونا البري بسبت الجارة؛ ما تسبب في القضاء على مساحة كبيرة من الأشجار والمسطحات الخضراء.

وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد النيران بعددٍ من الصهاريج، كما شاركت البلدية فرق الدفاع المدني في ردم ما خلفه الحريق من ضرر بالموقع.

وفي سياق متصل، أبدى الأهالي استياءهم من تلك التصرفات العابثة بطبيعة الموقع الخضراء التي تعد من أجمل المتنزهات البرية بسبت الجارة ذات المياه الجارية على مدى العام، والتي يأتي إليها الزوار من أماكن بعيدة للاستمتاع بجمالها الرباني، لكن أيدي العابثين تهدد جمال المنطقة.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:06 PM

"عابث" يشعل النيران في منتزه قنونا البري بسبت الجارة

​فرق الدفاع المدني والبلدية أخمدوها وردموا مخلفاتها

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حسن العيسي - القنفذة
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5,760

أشعل عابث النيران في منتزه وادي قنونا البري بسبت الجارة؛ ما تسبب في القضاء على مساحة كبيرة من الأشجار والمسطحات الخضراء.

وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد النيران بعددٍ من الصهاريج، كما شاركت البلدية فرق الدفاع المدني في ردم ما خلفه الحريق من ضرر بالموقع.

وفي سياق متصل، أبدى الأهالي استياءهم من تلك التصرفات العابثة بطبيعة الموقع الخضراء التي تعد من أجمل المتنزهات البرية بسبت الجارة ذات المياه الجارية على مدى العام، والتي يأتي إليها الزوار من أماكن بعيدة للاستمتاع بجمالها الرباني، لكن أيدي العابثين تهدد جمال المنطقة.

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