فاجأت أصغر مُحاربة لمرض السرطان "العنود العتيبي"، حضور حفل تدشين عيادات خاصة بالطائف، ومن بينهم رجال أعمال، بطلب إلقاء كلمة أمامهم, تحدثت فيها عن حالتها الصحية والمعاناة مع المرض، وحجم ألمها مع "الكيماوي". وتحدثت عن نفسها بكل إيجابية، وقالت: أنا متمسكة بالحياة، ولم أفقد الأمل بالله، ولا بالحياة، وخاصةً مع دعم عائلتي لي, ومن حولي، ومن يتابعون حالتي الصحية من الأطباء والممرضين. تلك الكلمة التي ألقتها "العنود" وفاجأت بها الحضور والذين تفاعلوا معها تفاعلاً كبيرًا، دفعت برئيس مجلس الغرف رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي لإعلان تبني غرفة الطائف لإنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف، من خلال رئيس ونائبي، وأعضاء غرفة الطائف، وعدد من رجال الأعمال. وقال "العبيدي": أهالي الطائف عامةً، ورجال وقطاع المال والأعمال بالطائف خاصةً، مبادرون دائمًا بالأعمال الخيرية، ونشكر نائبي رئيس الغرفة، وكافة الأعضاء، ورجال الأعمال الذين تكفلوا مباشرةً بإنشاء أول جمعية لمكافحة السرطان بالطائف، ونأمل أن تُسهم الجمعية في توعية وخدمة كافة المرضى. وأعلن مالك العيادات غازي القثامي مباشرةً، بعد كلمة الفتاه "العنود العتيبي"، بوقيع عقد معها وتوظيفها في مجمع العيادات. يُشار إلى أن الكثير من مُحاربي مرضى السرطان ومن الجنسين كانوا قد تجاوزوا المُعاناة، وقدموا أمثلة للكفاح ونسيان ذلك المرض مُحققين إنجازات تُسجل لهم، وكانت "سبق" قد نشرت بعض وقائعهم، وصولًا لـ"العنود العتيبي" والتي استطاعت بكلمة مؤثرة تحفيز رجال الأعمال لتبني إنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف.

كلمة مؤثرة لأصغر مريضة سرطان تنتهي بإعلان إنشاء أول جمعية بالطائف فهد العتيبي سبق 2019-10-22 فاجأت أصغر مُحاربة لمرض السرطان "العنود العتيبي"، حضور حفل تدشين عيادات خاصة بالطائف، ومن بينهم رجال أعمال، بطلب إلقاء كلمة أمامهم, تحدثت فيها عن حالتها الصحية والمعاناة مع المرض، وحجم ألمها مع "الكيماوي".



وتحدثت عن نفسها بكل إيجابية، وقالت: أنا متمسكة بالحياة، ولم أفقد الأمل بالله، ولا بالحياة، وخاصةً مع دعم عائلتي لي, ومن حولي، ومن يتابعون حالتي الصحية من الأطباء والممرضين.



تلك الكلمة التي ألقتها "العنود" وفاجأت بها الحضور والذين تفاعلوا معها تفاعلاً كبيرًا، دفعت برئيس مجلس الغرف رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي لإعلان تبني غرفة الطائف لإنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف، من خلال رئيس ونائبي، وأعضاء غرفة الطائف، وعدد من رجال الأعمال.



وقال "العبيدي": أهالي الطائف عامةً، ورجال وقطاع المال والأعمال بالطائف خاصةً، مبادرون دائمًا بالأعمال الخيرية، ونشكر نائبي رئيس الغرفة، وكافة الأعضاء، ورجال الأعمال الذين تكفلوا مباشرةً بإنشاء أول جمعية لمكافحة السرطان بالطائف، ونأمل أن تُسهم الجمعية في توعية وخدمة كافة المرضى.



وأعلن مالك العيادات غازي القثامي مباشرةً، بعد كلمة الفتاه "العنود العتيبي"، بوقيع عقد معها وتوظيفها في مجمع العيادات.



يُشار إلى أن الكثير من مُحاربي مرضى السرطان ومن الجنسين كانوا قد تجاوزوا المُعاناة، وقدموا أمثلة للكفاح ونسيان ذلك المرض مُحققين إنجازات تُسجل لهم، وكانت "سبق" قد نشرت بعض وقائعهم، وصولًا لـ"العنود العتيبي" والتي استطاعت بكلمة مؤثرة تحفيز رجال الأعمال لتبني إنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 02:41 PM

كلمة مؤثرة لأصغر مريضة سرطان تنتهي بإعلان إنشاء أول جمعية بالطائف حفزت بها رجال الأعمال.. وقرار بتوظيفها فورًا بمجمع عيادات خاصة





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فاجأت أصغر مُحاربة لمرض السرطان "العنود العتيبي"، حضور حفل تدشين عيادات خاصة بالطائف، ومن بينهم رجال أعمال، بطلب إلقاء كلمة أمامهم, تحدثت فيها عن حالتها الصحية والمعاناة مع المرض، وحجم ألمها مع "الكيماوي".



وتحدثت عن نفسها بكل إيجابية، وقالت: أنا متمسكة بالحياة، ولم أفقد الأمل بالله، ولا بالحياة، وخاصةً مع دعم عائلتي لي, ومن حولي، ومن يتابعون حالتي الصحية من الأطباء والممرضين.



تلك الكلمة التي ألقتها "العنود" وفاجأت بها الحضور والذين تفاعلوا معها تفاعلاً كبيرًا، دفعت برئيس مجلس الغرف رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي لإعلان تبني غرفة الطائف لإنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف، من خلال رئيس ونائبي، وأعضاء غرفة الطائف، وعدد من رجال الأعمال.



وقال "العبيدي": أهالي الطائف عامةً، ورجال وقطاع المال والأعمال بالطائف خاصةً، مبادرون دائمًا بالأعمال الخيرية، ونشكر نائبي رئيس الغرفة، وكافة الأعضاء، ورجال الأعمال الذين تكفلوا مباشرةً بإنشاء أول جمعية لمكافحة السرطان بالطائف، ونأمل أن تُسهم الجمعية في توعية وخدمة كافة المرضى.



وأعلن مالك العيادات غازي القثامي مباشرةً، بعد كلمة الفتاه "العنود العتيبي"، بوقيع عقد معها وتوظيفها في مجمع العيادات.



يُشار إلى أن الكثير من مُحاربي مرضى السرطان ومن الجنسين كانوا قد تجاوزوا المُعاناة، وقدموا أمثلة للكفاح ونسيان ذلك المرض مُحققين إنجازات تُسجل لهم، وكانت "سبق" قد نشرت بعض وقائعهم، وصولًا لـ"العنود العتيبي" والتي استطاعت بكلمة مؤثرة تحفيز رجال الأعمال لتبني إنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف.