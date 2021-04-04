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رئاسة شؤون الحرمين تبدأ صيانة كسوة الكعبة المشرفة

تستمر لمدة خمسة أيام استعدادًا لشهر رمضان المبارك

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة، وتستمر لمدة خمسة أيام، استعداداً لشهر رمضان المبارك.
ويقوم بأعمال الصيانة 14 فنيًا، يرافقهم مراقب الجودة، والأخصائي الصحي، تابعين لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، ووحدة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.
وأكد أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج من خلال كادر فني سعودي، مؤهلًا تأهيلاً عاليًا ويمتلك خبرة تصل إلى ثلاثين عاماً.

وبين أن جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة شؤون الحرمين تبدأ صيانة كسوة الكعبة المشرفة
سبق

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة، وتستمر لمدة خمسة أيام، استعداداً لشهر رمضان المبارك.
ويقوم بأعمال الصيانة 14 فنيًا، يرافقهم مراقب الجودة، والأخصائي الصحي، تابعين لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، ووحدة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.
وأكد أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج من خلال كادر فني سعودي، مؤهلًا تأهيلاً عاليًا ويمتلك خبرة تصل إلى ثلاثين عاماً.

وبين أن جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
03:18 PM

رئاسة شؤون الحرمين تبدأ صيانة كسوة الكعبة المشرفة

تستمر لمدة خمسة أيام استعدادًا لشهر رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة، وتستمر لمدة خمسة أيام، استعداداً لشهر رمضان المبارك.
ويقوم بأعمال الصيانة 14 فنيًا، يرافقهم مراقب الجودة، والأخصائي الصحي، تابعين لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، ووحدة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.
وأكد أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج من خلال كادر فني سعودي، مؤهلًا تأهيلاً عاليًا ويمتلك خبرة تصل إلى ثلاثين عاماً.

وبين أن جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهمة.

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