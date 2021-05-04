٦ مكاتب تعليم بصبيا تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة

في إطار التوجه نحو زيادة تحسين مستوى الأداء ورفع القدرة الإنتاجية

حصلت 6 مكاتب تعليم تابعة لإدارة تعليم صبيا على شهادة الآيزو وذلك في إطار التوجه نحو زيادة تحسين مستوى أداء قطاعات الإدارة المختلفة، ورفع قدرتها الإنتاجية، وتعزيز تواجدها وقدرتها التنافسية ومراقبة عملياتها وتجويدها كمؤسسات تعليمية.

وأوضح رئيس قسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة محمد زكري أنه تم العمل على تأهيل عدد من مكاتب التعليم للحصول على شهادة الآيزو 9001:2015، وتمت عملية البناء ومن ثم التأهيل وفق عدد من الإجراءات التي تمثلت في تحليل الفجوة (واقع مكاتب التعليم) والبرامج التدريبية، وورش العمل، وعقد الاجتماعات الدورية مع كافة قطاعات إدارة التعليم المختلفة.

وأضاف زكري أنه نتج عن ذلك بناء سياسة الجودة والأوصاف الوظيفية، والأدلة التنظيمية وأدلة العمليات بنماذجها، وإدارة المخاطر ومؤشرات قياس الأداء مرورًا بتدقيقها وتأهيلها من قبل مختصين وصولًا للتدقيق خارجيًّا من الجهة المانحة للشهادة، وعليه تم حصول مكاتب تعليم العيدابي، وفيفا، وبيش على شهادات الاعتماد، واستكمال التنسيق لاستلام حصول مكاتب تعليم ضمد، والداير، والدرب على شهادة الآيزو 9001: 2015.

من جهتها أكدت قيادات إدارة تعليم صبيا على أهمية تجويد مستويات الأداء وتطوير الممارسات الإدارية، وضرورة ترسيخ ثقافة الجودة؛ للوصول بمؤسساتنا التعليمية لمستوى عال من الكفاءة ورضا المستفيدين.

وقدّم مدير التعليم شكره لفريق العمل بقسم الجودة، ومكاتب التعليم على جهودهم في سبيل الوصول لهذا المستوى من نظام الجودة الذي يمكّننا من العمل وفق نظام منهجي يساعد مكاتب التعليم في تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع عملياتها وأنشطتها، واكتشاف الأخطاء مبكرًا، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فى الوقت الصحيح.

وأضاف الدكتور (الخرمي) أن تطبيق مواصفات الآيزو تعمل زيادة قدرة مكاتب التعليم في التعرف على المخاطر وإدارتها، وفهم سياق المنظمة فهماً جيداً، وتحسين القيمة والمخرجات من كل عملية في الشؤون التعليمية والشؤون المدرسية والخدمات المساندة، ورفع القدرة التنافسية لمكتب التعليم أمام نظرائه من مكاتب التعليم على مستوى المملكة، وتحسين عمليات الاتصال الداخلي والخارجي.