رسمياً.. محمد الصيعري ينضم للفيصلي لثلاثة مواسم

أنهت إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج مساء اليوم، إجراءات انتقال اللاعب محمد الصيعري، قادماً من نادي الوحدة، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، جاء ذلك عن طريق الاتصال عن بعد في مقر النادي بمدينة حرمة.



بدأ صاحب 27 عاماً مسيرته في عالم المستديرة مع الاتحاد الذي مثله في جميع الفئات السنية إلى أن وصل للفريق الأول وانتقل إلى هجر في صيف 2015 وثم إلى الاتفاق الذي قضى في صفوفه 5 أعوام استطاع من خلالها تمثيل المنتخب السعودي الأولمبي.

في مطلع عام 2017 رحل الصيعري إلى التعاون معاراً، وفي الموسم التالي تمت إعارته إلى الحزم، قبل أن ينتقل إلى الوحدة في موسم 2019 ويعيره إلى الفيصلي الذي استطاع شراء عقده اليوم.