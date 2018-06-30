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هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

المناطق السياحية في بلادنا كالطائف والباحة وعسير تنوء كل عام بوفود مئات الآلاف من المصطافين؛ للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وغاباتها الخضراء وسمائها الغائمة! وكثيرون منهم يفضّلون السياحة الداخلية على الخارجية؛ لكونها أكثر أمناً وأقل تكلفةً، ولها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها.
وانطلقت، الأحد الماضي، فعاليات الصيف في منطقة الباحة تحت شعار "الباحة أجمل"، ومع هذه الانطلاقة ظهرت بعض الصور السلبية التي تطرح تساؤلاً عن مدى الاستعداد لهذا الصيف؟!
الصورة الأولى تتمثل في إغلاق المتنزه الوطني ببلجرشي -كلف افتتاحه قبل سنتين مبلغ ٨٠ مليوناً- لمدة ١٠ أيام؛ لصيانته ليكون مكاناً لائقاً لاستقبال الزوار!

أما الصورة الثانية التي تناقلتها وسائل الإعلام، فكانت منع بعض الإعلاميين من تغطية حفل افتتاح صيف الباحة الذي رعاه أمير المنطقة!

الصورة الثالثة والمؤلمة كانت وفاة طفلة في ملاهي ألعاب كهربائية بعد التفاف حزام الأمان حول عنقها، حيث قام الدفاع المدني بعد الحادثة بالوقوف على الموقع، واتضح عدم امتلاكه تصاريح نظامية، فقام بإغلاق الملاهي!
سؤال بسيط أطرحه على أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية الرئيسية لمهرجانات منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: هل استعدّت الباحة للصيف كما يجب؟!

الرئيسية/ المملكة

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هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟
سبق

المناطق السياحية في بلادنا كالطائف والباحة وعسير تنوء كل عام بوفود مئات الآلاف من المصطافين؛ للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وغاباتها الخضراء وسمائها الغائمة! وكثيرون منهم يفضّلون السياحة الداخلية على الخارجية؛ لكونها أكثر أمناً وأقل تكلفةً، ولها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها.
وانطلقت، الأحد الماضي، فعاليات الصيف في منطقة الباحة تحت شعار "الباحة أجمل"، ومع هذه الانطلاقة ظهرت بعض الصور السلبية التي تطرح تساؤلاً عن مدى الاستعداد لهذا الصيف؟!
الصورة الأولى تتمثل في إغلاق المتنزه الوطني ببلجرشي -كلف افتتاحه قبل سنتين مبلغ ٨٠ مليوناً- لمدة ١٠ أيام؛ لصيانته ليكون مكاناً لائقاً لاستقبال الزوار!

أما الصورة الثانية التي تناقلتها وسائل الإعلام، فكانت منع بعض الإعلاميين من تغطية حفل افتتاح صيف الباحة الذي رعاه أمير المنطقة!

الصورة الثالثة والمؤلمة كانت وفاة طفلة في ملاهي ألعاب كهربائية بعد التفاف حزام الأمان حول عنقها، حيث قام الدفاع المدني بعد الحادثة بالوقوف على الموقع، واتضح عدم امتلاكه تصاريح نظامية، فقام بإغلاق الملاهي!
سؤال بسيط أطرحه على أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية الرئيسية لمهرجانات منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: هل استعدّت الباحة للصيف كما يجب؟!

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
03:49 PM

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي - الرياض
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المناطق السياحية في بلادنا كالطائف والباحة وعسير تنوء كل عام بوفود مئات الآلاف من المصطافين؛ للاستمتاع بأجوائها المعتدلة وغاباتها الخضراء وسمائها الغائمة! وكثيرون منهم يفضّلون السياحة الداخلية على الخارجية؛ لكونها أكثر أمناً وأقل تكلفةً، ولها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها.
وانطلقت، الأحد الماضي، فعاليات الصيف في منطقة الباحة تحت شعار "الباحة أجمل"، ومع هذه الانطلاقة ظهرت بعض الصور السلبية التي تطرح تساؤلاً عن مدى الاستعداد لهذا الصيف؟!
الصورة الأولى تتمثل في إغلاق المتنزه الوطني ببلجرشي -كلف افتتاحه قبل سنتين مبلغ ٨٠ مليوناً- لمدة ١٠ أيام؛ لصيانته ليكون مكاناً لائقاً لاستقبال الزوار!

أما الصورة الثانية التي تناقلتها وسائل الإعلام، فكانت منع بعض الإعلاميين من تغطية حفل افتتاح صيف الباحة الذي رعاه أمير المنطقة!

الصورة الثالثة والمؤلمة كانت وفاة طفلة في ملاهي ألعاب كهربائية بعد التفاف حزام الأمان حول عنقها، حيث قام الدفاع المدني بعد الحادثة بالوقوف على الموقع، واتضح عدم امتلاكه تصاريح نظامية، فقام بإغلاق الملاهي!
سؤال بسيط أطرحه على أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية الرئيسية لمهرجانات منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: هل استعدّت الباحة للصيف كما يجب؟!

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