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"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

تزامنًا مع انطلاقة "فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب2021" المميزة

نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو قديمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو يقدم نصيحته للشباب بأهمية القراءة والإكثار منها لتتسع أفكارهم ويستفيدوا من خبرات وتجارب الكتّاب والمثقفين.

وتحت وسم ‏⁧‫#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب‬⁩، قال الملك سلمان: "أنصح الشباب بالاختلاط بمن لديهم فكر نيّر، وكذلك القراءة، القراءة، القراءة، فإذا قرأ الإنسان ثم قرأ ثم قرأ سيتعود عليها وسيقرأ في كل البحوث واتجاهات العلم، ولذلك أنصح أبناءنا أن يكثروا من القراءة ويعمّقوها حتى تتسع أفكارهم وفي نفس الوقت يستفيدون من خبرات وتجارب الآخرين".

وأشار في هذا الصدد -يحفظه الله- إلى أن "الإنسان يقرأ الكتاب في أيام لكن الذي كتبه قضى وقتًا طويلًا في تأليفه ووضع أفكاره فيه فتستفيد منهم وهذا ما استفدت منه كثيراً".

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في "واجهة الرياض"، والذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر؛ حيث يُعد معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم. ⁩

ويقام المعرض الذي يستقبل زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح بمركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

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"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"
سبق

نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو قديمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو يقدم نصيحته للشباب بأهمية القراءة والإكثار منها لتتسع أفكارهم ويستفيدوا من خبرات وتجارب الكتّاب والمثقفين.

وتحت وسم ‏⁧‫#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب‬⁩، قال الملك سلمان: "أنصح الشباب بالاختلاط بمن لديهم فكر نيّر، وكذلك القراءة، القراءة، القراءة، فإذا قرأ الإنسان ثم قرأ ثم قرأ سيتعود عليها وسيقرأ في كل البحوث واتجاهات العلم، ولذلك أنصح أبناءنا أن يكثروا من القراءة ويعمّقوها حتى تتسع أفكارهم وفي نفس الوقت يستفيدون من خبرات وتجارب الآخرين".

وأشار في هذا الصدد -يحفظه الله- إلى أن "الإنسان يقرأ الكتاب في أيام لكن الذي كتبه قضى وقتًا طويلًا في تأليفه ووضع أفكاره فيه فتستفيد منهم وهذا ما استفدت منه كثيراً".

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في "واجهة الرياض"، والذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر؛ حيث يُعد معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم. ⁩

ويقام المعرض الذي يستقبل زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح بمركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
04:38 PM

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

تزامنًا مع انطلاقة "فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب2021" المميزة

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,844

نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو قديمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو يقدم نصيحته للشباب بأهمية القراءة والإكثار منها لتتسع أفكارهم ويستفيدوا من خبرات وتجارب الكتّاب والمثقفين.

وتحت وسم ‏⁧‫#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب‬⁩، قال الملك سلمان: "أنصح الشباب بالاختلاط بمن لديهم فكر نيّر، وكذلك القراءة، القراءة، القراءة، فإذا قرأ الإنسان ثم قرأ ثم قرأ سيتعود عليها وسيقرأ في كل البحوث واتجاهات العلم، ولذلك أنصح أبناءنا أن يكثروا من القراءة ويعمّقوها حتى تتسع أفكارهم وفي نفس الوقت يستفيدون من خبرات وتجارب الآخرين".

وأشار في هذا الصدد -يحفظه الله- إلى أن "الإنسان يقرأ الكتاب في أيام لكن الذي كتبه قضى وقتًا طويلًا في تأليفه ووضع أفكاره فيه فتستفيد منهم وهذا ما استفدت منه كثيراً".

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في "واجهة الرياض"، والذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر؛ حيث يُعد معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم. ⁩

ويقام المعرض الذي يستقبل زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسرح بمركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

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