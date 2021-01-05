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بالصور.. "سبق" توثِّق المرحلة الأصعب من رالي داكار بـ"وادي الدواسر"

محركات تقفز طربًا بين الكثبان والصخور.. والسعوديون يسجِّلون مراكز متقدمة

تصوير: حسان الدفعي:

في مرحلة هي الأصعب على مراحل سباق رالي داكار 2021 السعودية، الذي تستضيفه السعودية في الوقت الحالي، أنهى المشاركون مساء اليوم مرحلتهم الثالثة التي أُطلق عليها "مرحلة الصحراء والمرتفعات الرملية" على مسافة 629كم، وسجّل خلالها السائقون السعوديون مراكز متقدمة.

وفي التفاصيل، عاشت "سبق" يومًا ممتعًا لحظة توثيق مواجهة المتسابقين مع الكثبان الرملية والمرتفعات المنوعة والملونة في المرحلة الثالثة (الأخيرة) في محافظة وادي الدواسر جنوبًا وشمالاً، قبل أن يعود المشاركون لموقعهم قرب مطار المحافظة.

ووثّقت "سبق" الرمال الخلابة، والجمال الرباني جنوب محافظة وادي الدواسر في طبيعة آسرة، تخللها محركات تقفز طربًا بين كثبانها الذهبية.

ومن جهة أخرى، وثّقت التحدي ومقاومة المحركات للصخور والتضاريس المختلفة في مسار العودة الذي شهد وجودًا أمنيًّا، تعامل مع الحدث باحترافية عالية، ممثلاً برجال القوة الخاصة لأمن طرق المحافظة والجهات الأخرى.

يُشار إلى أنه بنهاية المرحلة الثالثة من رالي دكار السعودية 2021 اليوم يواصل القطري "ناصر العطية" نتائجه المميزة في فئة السيارات، فيما يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان ملاحقته للمراكز المتقدمة بعد أن أنهى المرحلة رابعًا، التي انطلقت وانتهت في وادي الدواسر، بطول 629 كيلومترًا، منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

يُذكر أن المرحلة الثانية انطلقت من (بيشة إلى وادي الدواسر) عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، بمسافة إجمالية تبلغ 685كم، تتخللها مرحلة خاصة، تبلغ 457كم. وانطلق المتنافسون في الرالي الدولي الكبير محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من (وادي الدواسر) التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، الذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات. وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630كم، تتخللها مرحلة خاصة، يقطعها المشاركون، وتبلغ 403كم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سبق" توثِّق المرحلة الأصعب من رالي داكار بـ"وادي الدواسر"
سبق

تصوير: حسان الدفعي:

في مرحلة هي الأصعب على مراحل سباق رالي داكار 2021 السعودية، الذي تستضيفه السعودية في الوقت الحالي، أنهى المشاركون مساء اليوم مرحلتهم الثالثة التي أُطلق عليها "مرحلة الصحراء والمرتفعات الرملية" على مسافة 629كم، وسجّل خلالها السائقون السعوديون مراكز متقدمة.

وفي التفاصيل، عاشت "سبق" يومًا ممتعًا لحظة توثيق مواجهة المتسابقين مع الكثبان الرملية والمرتفعات المنوعة والملونة في المرحلة الثالثة (الأخيرة) في محافظة وادي الدواسر جنوبًا وشمالاً، قبل أن يعود المشاركون لموقعهم قرب مطار المحافظة.

ووثّقت "سبق" الرمال الخلابة، والجمال الرباني جنوب محافظة وادي الدواسر في طبيعة آسرة، تخللها محركات تقفز طربًا بين كثبانها الذهبية.

ومن جهة أخرى، وثّقت التحدي ومقاومة المحركات للصخور والتضاريس المختلفة في مسار العودة الذي شهد وجودًا أمنيًّا، تعامل مع الحدث باحترافية عالية، ممثلاً برجال القوة الخاصة لأمن طرق المحافظة والجهات الأخرى.

يُشار إلى أنه بنهاية المرحلة الثالثة من رالي دكار السعودية 2021 اليوم يواصل القطري "ناصر العطية" نتائجه المميزة في فئة السيارات، فيما يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان ملاحقته للمراكز المتقدمة بعد أن أنهى المرحلة رابعًا، التي انطلقت وانتهت في وادي الدواسر، بطول 629 كيلومترًا، منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

يُذكر أن المرحلة الثانية انطلقت من (بيشة إلى وادي الدواسر) عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، بمسافة إجمالية تبلغ 685كم، تتخللها مرحلة خاصة، تبلغ 457كم. وانطلق المتنافسون في الرالي الدولي الكبير محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من (وادي الدواسر) التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، الذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات. وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630كم، تتخللها مرحلة خاصة، يقطعها المشاركون، وتبلغ 403كم.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:10 PM

بالصور.. "سبق" توثِّق المرحلة الأصعب من رالي داكار بـ"وادي الدواسر"

محركات تقفز طربًا بين الكثبان والصخور.. والسعوديون يسجِّلون مراكز متقدمة

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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1,252

تصوير: حسان الدفعي:

في مرحلة هي الأصعب على مراحل سباق رالي داكار 2021 السعودية، الذي تستضيفه السعودية في الوقت الحالي، أنهى المشاركون مساء اليوم مرحلتهم الثالثة التي أُطلق عليها "مرحلة الصحراء والمرتفعات الرملية" على مسافة 629كم، وسجّل خلالها السائقون السعوديون مراكز متقدمة.

وفي التفاصيل، عاشت "سبق" يومًا ممتعًا لحظة توثيق مواجهة المتسابقين مع الكثبان الرملية والمرتفعات المنوعة والملونة في المرحلة الثالثة (الأخيرة) في محافظة وادي الدواسر جنوبًا وشمالاً، قبل أن يعود المشاركون لموقعهم قرب مطار المحافظة.

ووثّقت "سبق" الرمال الخلابة، والجمال الرباني جنوب محافظة وادي الدواسر في طبيعة آسرة، تخللها محركات تقفز طربًا بين كثبانها الذهبية.

ومن جهة أخرى، وثّقت التحدي ومقاومة المحركات للصخور والتضاريس المختلفة في مسار العودة الذي شهد وجودًا أمنيًّا، تعامل مع الحدث باحترافية عالية، ممثلاً برجال القوة الخاصة لأمن طرق المحافظة والجهات الأخرى.

يُشار إلى أنه بنهاية المرحلة الثالثة من رالي دكار السعودية 2021 اليوم يواصل القطري "ناصر العطية" نتائجه المميزة في فئة السيارات، فيما يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان ملاحقته للمراكز المتقدمة بعد أن أنهى المرحلة رابعًا، التي انطلقت وانتهت في وادي الدواسر، بطول 629 كيلومترًا، منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

يُذكر أن المرحلة الثانية انطلقت من (بيشة إلى وادي الدواسر) عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، بمسافة إجمالية تبلغ 685كم، تتخللها مرحلة خاصة، تبلغ 457كم. وانطلق المتنافسون في الرالي الدولي الكبير محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من (وادي الدواسر) التي تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، الذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات. وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630كم، تتخللها مرحلة خاصة، يقطعها المشاركون، وتبلغ 403كم.

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