2020 .. طائرات لتوصيل الطلبات للمنازل و"هايبر لوب السعودية" وأجهزة ذكية في أيدي الأطفال

90 % ممَّن تزيد أعمارهم على 6 سنوات يمتلكون هواتف جوّالة قبل انتهاء العام المقبل

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن العالم في 2020 مقبلٌ على تغييرات كبيرة في جميع المجالات؛ من أبرزها في الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهاتف الجوّال سيتم فيها تطوير الشرائح الخاصة بالطاقة؛ حيث ستعمل الأجهزة دون الحاجة إلى إعادة الشحن ضعفين من الوقت عمّا هي عليه في الوقت الحالي.

كما توقّع التقرير أن تعمل شركات الأجهزة الجوّالة الذكية لنشر أجهزتها بين أيدي الأطفال، حيث تعمل الشركات على أن يمتلك نحو 90 % من الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات هواتف جوّالة قبل انتهاء عام 2020 المقبل.

وكشفت بعض شركات الأبحاث في هذا الجانب أنه من الصعب الوصول إلى هذه النسبة خلال العام المقبل، وذلك بسبب بعض البلدان النامية والفقيرة التي يصعب فيها حصول سكانها على هواتف ذكية بسهولة، مشيرة إلى أنه وفقاً لبياناتها فإن أجهزة الهاتف الذكية بين الأطفال يمكن أن تنتشر في الدولة الغنية وذات الدخل المتوسط بنسبة تصل إلى 67 %.

وتعمل في المقابل بعض الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة على تحذير أولياء الأمور من السماح للأطفال بالحصول على هواتف الجوّال الذكية قبل بلوغهم الثالثة عشرة من العمر.

كما ينتظر أن ينطلق في منتصف 2020 تسليم البضائع عن طريق الطائرات الآلية التي تعمل دون طيّار، ويتوقع أن تبدأ شركتا أمازون وعلي بابا أولاً باستخدامها، على أن تتبعها شركات البريد والمواد الغذائية والمطاعم في الولايات المتحدة لاستخدامها في توصيل الطلبات.

وقال التقرير إن وسيلة النقل السريعة "هايبر لوب" رغم أن التجارب مستمرة عليها منذ عام 2013 وأثبتت نجاحها إلا أنه إلى عام 2019 لم يكن هناك أيُّ تقدمٍ كبير في العالم، وينتظر أن يشهد منتصف أو نهاية عام 2020 البداية الحقيقة لـ "هايبر لوب" فائق السرعة من المملكة العربية السعودية، وبذلك تكون أول دولة في العالم تستخدم هذه التقنية الحديثة جداً، وتليها بعد ذلك الولايات المتحدة باستخدام التقنية في مدينة لاس فيجاس.