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الحالة تشمل 3 محافظات.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: بيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 12 ظهراً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة تشمل 3 محافظات.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: بيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 12 ظهراً.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:18 AM

الحالة تشمل 3 محافظات.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,163

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: بيش، والدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 12 ظهراً.

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