"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه المملكة

البحرين: اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار "مفخختين" بطريقة متعمدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيدة بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

من جانبها أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار مفخختين تجاه المملكة العربية السعودية، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا للأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للمملكة في ما تتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.