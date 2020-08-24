الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

27 حالة دون أعراض.. وتعافي 30 مريضاً من المصابين

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية، و27 حالة دون أعراض، وخروج 30 مريضاً من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة الـ 16 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب البيان، بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 84967 حالة، بما في ذلك 408 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 79925 شخصاً بعد شفائهم، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.