تونس: أرضنا ليست منطلقًا لعمليات عسكرية في المنطقة لقوى أجنبية

أكدت أنها تمارس سيادتها المطلقة على أراضيها برًا وبحرًا وجوًا

أكدت تونس أن ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقًا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع: تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برًا وبحرًا وجوًا، ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة التونسية المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه.