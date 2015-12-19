النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العربي الوطني" يطلق برنامجًا جديدًا لتطوير المواهب في مجال الرقمنة

بهدف الارتقاء بمعايير العمل المصرفي ودعم جهود توطين الوظائف

أطلق البنك العربي الوطني برنامجًا جديدًا لتطوير الخريجين في تخصص الرقمنة لكوادر وطنية من الجنسين؛ بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وإعدادهم لتولي مهام وظيفية متقدمة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الرقمي والمصرفية الرقمية.

وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك بدر العتيبي، أن تبني البنك لهذا البرنامج يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك وجهوده الرامية إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي، ودعم جهود توطين الوظائف، عبر استقطاب المواهب الوطنية، وتمكينهم من اكتساب الممارسات والمفاهيم الحديثة في الإبداع والتميز، والإسهام في رفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة من الشباب والشابات.

وأشار "العتيبي" إلى أنه يجري في كل عام إعداد برامج وخطط تأهيل وتدريب لجميع منسوبيه على اختلاف مسؤولياتهم الوظيفية؛ فضلًا عن تصميم برامج تطوير متقدمة ومتخصصة يتم بموجبها انتقاء مجموعة من الموظفين والموظفات من وحدات العمل المختلفة بناء على معايير دقيقة تشمل التميز في الأداء والقدرات الكامنة التي تنبئ بمستقبل قيادي واعد؛ بهدف تعزيز قدراتهم وبناء ثقافة مصرفية، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلًا.

يُذكر أن نسبة الموظفين السعوديين في البنك العربي الوطني وصلت إلى 95% من مجموع الموظفين، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الموظفات السعوديات 21% من العدد الإجمالي للموظفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العربي الوطني" يطلق برنامجًا جديدًا لتطوير المواهب في مجال الرقمنة
سبق

أطلق البنك العربي الوطني برنامجًا جديدًا لتطوير الخريجين في تخصص الرقمنة لكوادر وطنية من الجنسين؛ بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وإعدادهم لتولي مهام وظيفية متقدمة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الرقمي والمصرفية الرقمية.

وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك بدر العتيبي، أن تبني البنك لهذا البرنامج يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك وجهوده الرامية إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي، ودعم جهود توطين الوظائف، عبر استقطاب المواهب الوطنية، وتمكينهم من اكتساب الممارسات والمفاهيم الحديثة في الإبداع والتميز، والإسهام في رفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة من الشباب والشابات.

وأشار "العتيبي" إلى أنه يجري في كل عام إعداد برامج وخطط تأهيل وتدريب لجميع منسوبيه على اختلاف مسؤولياتهم الوظيفية؛ فضلًا عن تصميم برامج تطوير متقدمة ومتخصصة يتم بموجبها انتقاء مجموعة من الموظفين والموظفات من وحدات العمل المختلفة بناء على معايير دقيقة تشمل التميز في الأداء والقدرات الكامنة التي تنبئ بمستقبل قيادي واعد؛ بهدف تعزيز قدراتهم وبناء ثقافة مصرفية، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلًا.

يُذكر أن نسبة الموظفين السعوديين في البنك العربي الوطني وصلت إلى 95% من مجموع الموظفين، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الموظفات السعوديات 21% من العدد الإجمالي للموظفين.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:16 AM

"العربي الوطني" يطلق برنامجًا جديدًا لتطوير المواهب في مجال الرقمنة

بهدف الارتقاء بمعايير العمل المصرفي ودعم جهود توطين الوظائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
194

أطلق البنك العربي الوطني برنامجًا جديدًا لتطوير الخريجين في تخصص الرقمنة لكوادر وطنية من الجنسين؛ بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وإعدادهم لتولي مهام وظيفية متقدمة في مجالات تقنية المعلومات والأمن الرقمي والمصرفية الرقمية.

وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى البنك بدر العتيبي، أن تبني البنك لهذا البرنامج يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك وجهوده الرامية إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي، ودعم جهود توطين الوظائف، عبر استقطاب المواهب الوطنية، وتمكينهم من اكتساب الممارسات والمفاهيم الحديثة في الإبداع والتميز، والإسهام في رفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة من الشباب والشابات.

وأشار "العتيبي" إلى أنه يجري في كل عام إعداد برامج وخطط تأهيل وتدريب لجميع منسوبيه على اختلاف مسؤولياتهم الوظيفية؛ فضلًا عن تصميم برامج تطوير متقدمة ومتخصصة يتم بموجبها انتقاء مجموعة من الموظفين والموظفات من وحدات العمل المختلفة بناء على معايير دقيقة تشمل التميز في الأداء والقدرات الكامنة التي تنبئ بمستقبل قيادي واعد؛ بهدف تعزيز قدراتهم وبناء ثقافة مصرفية، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلًا.

يُذكر أن نسبة الموظفين السعوديين في البنك العربي الوطني وصلت إلى 95% من مجموع الموظفين، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الموظفات السعوديات 21% من العدد الإجمالي للموظفين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,656
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,500
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,431

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة