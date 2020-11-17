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أجواء الثلاثاء في جازان.. أمطار تتواصل لـ8 مساء

الأرصاد: تُصحَب برياح وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً بمشيئة الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء الثلاثاء في جازان.. أمطار تتواصل لـ8 مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً بمشيئة الله.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:38 AM

أجواء الثلاثاء في جازان.. أمطار تتواصل لـ8 مساء

الأرصاد: تُصحَب برياح وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً بمشيئة الله.

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