"الصحة": 57% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و43٪ لغير سعوديين و31٪ إناث
نسبة الذكور 69٪ و5% كبار سن و9% أطفال و86٪ من البالغين
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (150292) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (53344) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1941) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1849) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (95764) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة عددها (4301) حالة؛ 57٪ من الحالات تعود لسعوديين، و43٪ لغير سعوديين.. و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما تم تسجيل عدد 45 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المملكة 1184 حالة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم، بلغت (8509393) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4176932) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (454380) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة": 57% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و43٪ لغير سعوديين و31٪ إناث
عبدالله البرقاويسبق2020-06-19
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (150292) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (53344) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1941) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1849) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (95764) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة عددها (4301) حالة؛ 57٪ من الحالات تعود لسعوديين، و43٪ لغير سعوديين.. و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما تم تسجيل عدد 45 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المملكة 1184 حالة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم، بلغت (8509393) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4176932) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (454380) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
05:12 PM
"الصحة": 57% من الحالات المعلنة اليوم لمواطنين و43٪ لغير سعوديين و31٪ إناث
نسبة الذكور 69٪ و5% كبار سن و9% أطفال و86٪ من البالغين
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (150292) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (53344) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1941) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1849) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (95764) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة عددها (4301) حالة؛ 57٪ من الحالات تعود لسعوديين، و43٪ لغير سعوديين.. و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما تم تسجيل عدد 45 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المملكة 1184 حالة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم، بلغت (8509393) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4176932) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (454380) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.