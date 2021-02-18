النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أسر التوحد" و"الإعلاميين" توقعان اتفاقية تعاون للتوعية المجتمعية حول المرض

تهدف إلى نشر الرسالة السامية للجمعية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية

وقعت جمعية أسر التوحد وجمعية الإعلاميين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيتين لدعم وتحفيز أسر ذوي اضطراب طيف التوحد ونشر التوعية المجتمعية حوله.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وعبدالله محمد الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين.

وتنص هذه الاتفاقية على نشر التوعية المجتمعية حول اضطراب طيف التوحد وإبراز قضية التوحد إعلاميًا، بالإضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في نشر الرسالة السامية للجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أسر التوحد" و"الإعلاميين" توقعان اتفاقية تعاون للتوعية المجتمعية حول المرض
سبق

وقعت جمعية أسر التوحد وجمعية الإعلاميين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيتين لدعم وتحفيز أسر ذوي اضطراب طيف التوحد ونشر التوعية المجتمعية حوله.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وعبدالله محمد الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين.

وتنص هذه الاتفاقية على نشر التوعية المجتمعية حول اضطراب طيف التوحد وإبراز قضية التوحد إعلاميًا، بالإضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في نشر الرسالة السامية للجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:08 AM

"أسر التوحد" و"الإعلاميين" توقعان اتفاقية تعاون للتوعية المجتمعية حول المرض

تهدف إلى نشر الرسالة السامية للجمعية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
229

وقعت جمعية أسر التوحد وجمعية الإعلاميين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيتين لدعم وتحفيز أسر ذوي اضطراب طيف التوحد ونشر التوعية المجتمعية حوله.

وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، وعبدالله محمد الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين.

وتنص هذه الاتفاقية على نشر التوعية المجتمعية حول اضطراب طيف التوحد وإبراز قضية التوحد إعلاميًا، بالإضافة إلى مساهمة هذه الاتفاقية في نشر الرسالة السامية للجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة