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الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

ابتداء من الخميس القادم

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد الأردن

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الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين
سبق

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:44 PM

الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

ابتداء من الخميس القادم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس القادم، وفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إن الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظّم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية. مؤكدًا أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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