أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.
"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.
"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547035 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536079 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8709 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 227 حالة.