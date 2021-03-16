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"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة

قال: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة (الخرمة، والمويه، وتربة) تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة (الخرمة، والمويه، وتربة) تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
10:33 AM

"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة

قال: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية حتى 5 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة (الخرمة، والمويه، وتربة) تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.

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