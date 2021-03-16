"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة

قال: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة (الخرمة، والمويه، وتربة) تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.