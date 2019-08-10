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أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك

أعرب عن شكره لهما سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

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أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:47 PM

أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك

أعرب عن شكره لهما سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.

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