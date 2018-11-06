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انطلاق أولى رحلات قطار "سار" الليلي إلى الجوف.. غداً

بعد استكمال كل مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية

تبدأ الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تسيير أولى رحلات قطاراتها الليلية من الرياض إلى محطة الجوف ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وقالت "سار": إدراج محطة الجوف ضمن خيارات السفر يأتي بعد استكمال كل مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية التامة لذلك، لتضاف الجوف كوجهة خامسة وجديدة على خط الركاب في مشروع قطار الشمال.

وسيتمكّن المسافرون من التنقل على متن القطارات الليلية التي تحوي مقصورات خاصة للنوم، بدءاً من الغد، وذلك بين الرياض والجوف ذهاباً وإياباً، مروراً بمحطتي حائل والقصيم.

وأضافت "سار": مع تدشين الرحلات من الرياض للجوف يومي الأربعاء والسبت، سيصبح لدى عملاء الشركة بمناطق الرياض والقصيم وحائل، خياراً جديداً في وقت الرحلات للتنقل بين المحطات.

وجددت "سار" تأكيدها على أنه بإمكان الراغبين في السفر عبر قطاراتها سواء النهارية أو الليلية المخصصة للمسافات الطويلة، حجز تذاكر السفر للوجهات المتاحة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر التطبيق، أو عبر مركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى مكاتب مبيعات التذاكر المتاحة في محطات الركاب في كل من "الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، والجوف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق أولى رحلات قطار "سار" الليلي إلى الجوف.. غداً
سبق

تبدأ الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تسيير أولى رحلات قطاراتها الليلية من الرياض إلى محطة الجوف ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وقالت "سار": إدراج محطة الجوف ضمن خيارات السفر يأتي بعد استكمال كل مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية التامة لذلك، لتضاف الجوف كوجهة خامسة وجديدة على خط الركاب في مشروع قطار الشمال.

وسيتمكّن المسافرون من التنقل على متن القطارات الليلية التي تحوي مقصورات خاصة للنوم، بدءاً من الغد، وذلك بين الرياض والجوف ذهاباً وإياباً، مروراً بمحطتي حائل والقصيم.

وأضافت "سار": مع تدشين الرحلات من الرياض للجوف يومي الأربعاء والسبت، سيصبح لدى عملاء الشركة بمناطق الرياض والقصيم وحائل، خياراً جديداً في وقت الرحلات للتنقل بين المحطات.

وجددت "سار" تأكيدها على أنه بإمكان الراغبين في السفر عبر قطاراتها سواء النهارية أو الليلية المخصصة للمسافات الطويلة، حجز تذاكر السفر للوجهات المتاحة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر التطبيق، أو عبر مركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى مكاتب مبيعات التذاكر المتاحة في محطات الركاب في كل من "الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، والجوف".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:05 PM

انطلاق أولى رحلات قطار "سار" الليلي إلى الجوف.. غداً

بعد استكمال كل مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تبدأ الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تسيير أولى رحلات قطاراتها الليلية من الرياض إلى محطة الجوف ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وقالت "سار": إدراج محطة الجوف ضمن خيارات السفر يأتي بعد استكمال كل مراحل التشغيل والاطمئنان على الجاهزية التامة لذلك، لتضاف الجوف كوجهة خامسة وجديدة على خط الركاب في مشروع قطار الشمال.

وسيتمكّن المسافرون من التنقل على متن القطارات الليلية التي تحوي مقصورات خاصة للنوم، بدءاً من الغد، وذلك بين الرياض والجوف ذهاباً وإياباً، مروراً بمحطتي حائل والقصيم.

وأضافت "سار": مع تدشين الرحلات من الرياض للجوف يومي الأربعاء والسبت، سيصبح لدى عملاء الشركة بمناطق الرياض والقصيم وحائل، خياراً جديداً في وقت الرحلات للتنقل بين المحطات.

وجددت "سار" تأكيدها على أنه بإمكان الراغبين في السفر عبر قطاراتها سواء النهارية أو الليلية المخصصة للمسافات الطويلة، حجز تذاكر السفر للوجهات المتاحة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر التطبيق، أو عبر مركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى مكاتب مبيعات التذاكر المتاحة في محطات الركاب في كل من "الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، والجوف".

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