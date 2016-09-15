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شاهد..ضبط قائد مركبة تسبب في حادث تصادم جسيم بنجران قبل هروبه

المرور السرى قبض عليه بإحدى الورش

تمكنت دوريات المرور السري بمنطقة نجران من القبض على قائد مركبة من نوع "هونداي"؛ تسبب في حادث تصادم قبل أسبوع نتجت عنه أضرار جسيمة في عدد من المركبات، ولم يكن هناك ما يستدل به على المركبة سوى مواصفات فقط.

وبمتابعة مباشرة من مدير مرور نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، تمكنت دوريات المرور السري بالمنطقة من القبض على المركبة في إحدى الورش بحي الصناعية بنجران، وتم نقل المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مرور نجران ، أنه ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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شاهد..ضبط قائد مركبة تسبب في حادث تصادم جسيم بنجران قبل هروبه
سبق

تمكنت دوريات المرور السري بمنطقة نجران من القبض على قائد مركبة من نوع "هونداي"؛ تسبب في حادث تصادم قبل أسبوع نتجت عنه أضرار جسيمة في عدد من المركبات، ولم يكن هناك ما يستدل به على المركبة سوى مواصفات فقط.

وبمتابعة مباشرة من مدير مرور نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، تمكنت دوريات المرور السري بالمنطقة من القبض على المركبة في إحدى الورش بحي الصناعية بنجران، وتم نقل المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مرور نجران ، أنه ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
04:49 PM

شاهد..ضبط قائد مركبة تسبب في حادث تصادم جسيم بنجران قبل هروبه

المرور السرى قبض عليه بإحدى الورش

A A A
هادي آل كليب - نجران
18
29,002

تمكنت دوريات المرور السري بمنطقة نجران من القبض على قائد مركبة من نوع "هونداي"؛ تسبب في حادث تصادم قبل أسبوع نتجت عنه أضرار جسيمة في عدد من المركبات، ولم يكن هناك ما يستدل به على المركبة سوى مواصفات فقط.

وبمتابعة مباشرة من مدير مرور نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، تمكنت دوريات المرور السري بالمنطقة من القبض على المركبة في إحدى الورش بحي الصناعية بنجران، وتم نقل المركبة ومالك الورشة لإدارة المرور بالمنطقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مرور نجران ، أنه ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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