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صرخات الرعب.. فيديو لحظة غرق حافلة ومصرع 31 راكبًا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصًا، عندما جرفت المياه حافلةً أثناء محاولتها عبور نهرٍ ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، السبت.

ويظهر في الفيديو أشخاصٌ يراقبون حافلة كانت تنقل فريق الغناء بالكنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تنقلب وتغرق؛ فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقًا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"؛ فيما أشارت حصيلة جديدة، صباح اليوم الاثنين، إلى مقتل 31 شخصًا.

ولم يتضح عدد مَن كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بُعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان: إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة؛ لكن التيار جرف الحافلة.

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صرخات الرعب.. فيديو لحظة غرق حافلة ومصرع 31 راكبًا
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصًا، عندما جرفت المياه حافلةً أثناء محاولتها عبور نهرٍ ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، السبت.

ويظهر في الفيديو أشخاصٌ يراقبون حافلة كانت تنقل فريق الغناء بالكنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تنقلب وتغرق؛ فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقًا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"؛ فيما أشارت حصيلة جديدة، صباح اليوم الاثنين، إلى مقتل 31 شخصًا.

ولم يتضح عدد مَن كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بُعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان: إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة؛ لكن التيار جرف الحافلة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:06 AM

صرخات الرعب.. فيديو لحظة غرق حافلة ومصرع 31 راكبًا

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أيمن حسن - الرياض
0
3,169

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصًا، عندما جرفت المياه حافلةً أثناء محاولتها عبور نهرٍ ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، السبت.

ويظهر في الفيديو أشخاصٌ يراقبون حافلة كانت تنقل فريق الغناء بالكنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تنقلب وتغرق؛ فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقًا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"؛ فيما أشارت حصيلة جديدة، صباح اليوم الاثنين، إلى مقتل 31 شخصًا.

ولم يتضح عدد مَن كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بُعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان: إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة؛ لكن التيار جرف الحافلة.

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