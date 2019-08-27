النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في "تغريدة نادرة".. "الإياتا" يشيد بفتح السعودية لأجوائها أمام حركة الطيران

"العوضي": إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران يسهم في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين للمملكة

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا في تغريدة نادرة بإعادة فتح المملكة العربية السعودية لأجوائها، واستئناف الحركة الجوية الدولية، بعد قرارات رفع تعليق السفر المباشر إليها من 11 دولة، وتعزيز إجراءات تسهيل السفر، مع تطبيق الاحترازات الصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" من خلال فتح حدود المملكة أمام السياح، وإلغاء فترة الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح، وتعزيز إجراءات تسهيل حركة المسافرين، وإعادة إصدار التأشيرات للمسافرين الدوليين، وتعزيز الأنظمة والتدابير الصحية في جميع المطارات.

وأكد نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي: "نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية مؤخراً والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي".

وأضاف: "يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما يسهم بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة".

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
في "تغريدة نادرة".. "الإياتا" يشيد بفتح السعودية لأجوائها أمام حركة الطيران
سبق

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا في تغريدة نادرة بإعادة فتح المملكة العربية السعودية لأجوائها، واستئناف الحركة الجوية الدولية، بعد قرارات رفع تعليق السفر المباشر إليها من 11 دولة، وتعزيز إجراءات تسهيل السفر، مع تطبيق الاحترازات الصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" من خلال فتح حدود المملكة أمام السياح، وإلغاء فترة الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح، وتعزيز إجراءات تسهيل حركة المسافرين، وإعادة إصدار التأشيرات للمسافرين الدوليين، وتعزيز الأنظمة والتدابير الصحية في جميع المطارات.

وأكد نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي: "نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية مؤخراً والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي".

وأضاف: "يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما يسهم بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:35 PM

في "تغريدة نادرة".. "الإياتا" يشيد بفتح السعودية لأجوائها أمام حركة الطيران

"العوضي": إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران يسهم في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين للمملكة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
7,539

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا في تغريدة نادرة بإعادة فتح المملكة العربية السعودية لأجوائها، واستئناف الحركة الجوية الدولية، بعد قرارات رفع تعليق السفر المباشر إليها من 11 دولة، وتعزيز إجراءات تسهيل السفر، مع تطبيق الاحترازات الصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" من خلال فتح حدود المملكة أمام السياح، وإلغاء فترة الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح، وتعزيز إجراءات تسهيل حركة المسافرين، وإعادة إصدار التأشيرات للمسافرين الدوليين، وتعزيز الأنظمة والتدابير الصحية في جميع المطارات.

وأكد نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي: "نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية مؤخراً والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي".

وأضاف: "يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما يسهم بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة