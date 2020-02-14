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دواجن الوطنية تعرض المنتج السعودي بأكبر سوق للأغذية الحلال بالعالم

بـ"الجولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير بمركز دبي التجاري

تشارك شركة دواجن الوطنية في معرض الخليج للأغذية "جولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير 2020 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف "الوطنية" من خلال المشاركة في معرض "جولف فود 2020" لتصدير المنتج السعودي للعالم الإسلامي وتعزيز قيمة مكانة المنتج السعودي الحلال في الأسواق العربية والعالمية، وحرصاً منها على تصدير منتجاتها لجميع دول العالم، لا سيما وجود مسلمين في جميع أنحاء العالم يهتمون بتناول الأطعمة الحلال.

وتعتبر "الوطنية" الرائدة في مجال الدواجن ومشتقاتها بالمملكة والشرق الأوسط من خلال الأرقام التي حققتها في الإنتاج الذي بلغ مليون دجاجة، ومليون ونصف المليون بيضة مائدة يومياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي، أن الشركة تحرص على المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الأغذية للاطلاع على التجارب العالمية في المجال، وعرض تجربتها الرائدة كنموذج سعودي وطني، يسعى إلى ترسيخ مصداقيته وثقة العملاء بمنتجاته عبر تطبيقه شروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية واعتماده في تغذية الدواجن على مواد طبيعية 100%، بجانب الاهتمام بسلامة المنتجات، والمحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة عبر تطبيق أحدث معايير وشروط التخلص من النفايات والمخلّفات، وتوفير وسائل لتنقية الهواء من الروائح غير المرغوبة في البيئة المحيطة بالمشروع، وغيرها.

وأشار الدكتور الراجحي إلى المشاركة في المعرض الذي يعد من أكبر المحافل التجارية السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تأتي ضمن خطط "الوطنية" الإستراتيجية في تعزيز مكانتها كدعامة أساسية للأمن الغذائي ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة لتحقيق أقصى معايير السلامة وبأعلى المستويات الإنتاجية.

وأضاف الراجحي أن شركة دواجن الوطنية، بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة أصبحت شركة سعودية وطنية تترجم الأهداف الوطنية من خلال دعمها للأمن الغذائي وتوطين قيادات الشركة وتوظيف النساء والاهتمام بالبيئة المحيطة للمشروع دعم المبادرات الاجتماعية، وغيرها من المنجزات الوطنية.

يذكر أن "جولف فود 2020" أكبر معرض للأغذية الحلال في العالم، ويبرز النمو الذي يشهده سوق الأغذية الحلال خلال السنوات القليلة الماضية.

دواجن الوطنية معرض الخليج للأغذية جولف فود 2020 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دواجن الوطنية تعرض المنتج السعودي بأكبر سوق للأغذية الحلال بالعالم
سبق

تشارك شركة دواجن الوطنية في معرض الخليج للأغذية "جولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير 2020 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف "الوطنية" من خلال المشاركة في معرض "جولف فود 2020" لتصدير المنتج السعودي للعالم الإسلامي وتعزيز قيمة مكانة المنتج السعودي الحلال في الأسواق العربية والعالمية، وحرصاً منها على تصدير منتجاتها لجميع دول العالم، لا سيما وجود مسلمين في جميع أنحاء العالم يهتمون بتناول الأطعمة الحلال.

وتعتبر "الوطنية" الرائدة في مجال الدواجن ومشتقاتها بالمملكة والشرق الأوسط من خلال الأرقام التي حققتها في الإنتاج الذي بلغ مليون دجاجة، ومليون ونصف المليون بيضة مائدة يومياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي، أن الشركة تحرص على المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الأغذية للاطلاع على التجارب العالمية في المجال، وعرض تجربتها الرائدة كنموذج سعودي وطني، يسعى إلى ترسيخ مصداقيته وثقة العملاء بمنتجاته عبر تطبيقه شروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية واعتماده في تغذية الدواجن على مواد طبيعية 100%، بجانب الاهتمام بسلامة المنتجات، والمحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة عبر تطبيق أحدث معايير وشروط التخلص من النفايات والمخلّفات، وتوفير وسائل لتنقية الهواء من الروائح غير المرغوبة في البيئة المحيطة بالمشروع، وغيرها.

وأشار الدكتور الراجحي إلى المشاركة في المعرض الذي يعد من أكبر المحافل التجارية السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تأتي ضمن خطط "الوطنية" الإستراتيجية في تعزيز مكانتها كدعامة أساسية للأمن الغذائي ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة لتحقيق أقصى معايير السلامة وبأعلى المستويات الإنتاجية.

وأضاف الراجحي أن شركة دواجن الوطنية، بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة أصبحت شركة سعودية وطنية تترجم الأهداف الوطنية من خلال دعمها للأمن الغذائي وتوطين قيادات الشركة وتوظيف النساء والاهتمام بالبيئة المحيطة للمشروع دعم المبادرات الاجتماعية، وغيرها من المنجزات الوطنية.

يذكر أن "جولف فود 2020" أكبر معرض للأغذية الحلال في العالم، ويبرز النمو الذي يشهده سوق الأغذية الحلال خلال السنوات القليلة الماضية.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:05 PM

دواجن الوطنية تعرض المنتج السعودي بأكبر سوق للأغذية الحلال بالعالم

بـ"الجولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير بمركز دبي التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك شركة دواجن الوطنية في معرض الخليج للأغذية "جولف فود 2020" في الفترة من 16 - 20 فبراير 2020 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف "الوطنية" من خلال المشاركة في معرض "جولف فود 2020" لتصدير المنتج السعودي للعالم الإسلامي وتعزيز قيمة مكانة المنتج السعودي الحلال في الأسواق العربية والعالمية، وحرصاً منها على تصدير منتجاتها لجميع دول العالم، لا سيما وجود مسلمين في جميع أنحاء العالم يهتمون بتناول الأطعمة الحلال.

وتعتبر "الوطنية" الرائدة في مجال الدواجن ومشتقاتها بالمملكة والشرق الأوسط من خلال الأرقام التي حققتها في الإنتاج الذي بلغ مليون دجاجة، ومليون ونصف المليون بيضة مائدة يومياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي، أن الشركة تحرص على المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الأغذية للاطلاع على التجارب العالمية في المجال، وعرض تجربتها الرائدة كنموذج سعودي وطني، يسعى إلى ترسيخ مصداقيته وثقة العملاء بمنتجاته عبر تطبيقه شروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية واعتماده في تغذية الدواجن على مواد طبيعية 100%، بجانب الاهتمام بسلامة المنتجات، والمحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة عبر تطبيق أحدث معايير وشروط التخلص من النفايات والمخلّفات، وتوفير وسائل لتنقية الهواء من الروائح غير المرغوبة في البيئة المحيطة بالمشروع، وغيرها.

وأشار الدكتور الراجحي إلى المشاركة في المعرض الذي يعد من أكبر المحافل التجارية السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، تأتي ضمن خطط "الوطنية" الإستراتيجية في تعزيز مكانتها كدعامة أساسية للأمن الغذائي ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة لتحقيق أقصى معايير السلامة وبأعلى المستويات الإنتاجية.

وأضاف الراجحي أن شركة دواجن الوطنية، بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة أصبحت شركة سعودية وطنية تترجم الأهداف الوطنية من خلال دعمها للأمن الغذائي وتوطين قيادات الشركة وتوظيف النساء والاهتمام بالبيئة المحيطة للمشروع دعم المبادرات الاجتماعية، وغيرها من المنجزات الوطنية.

يذكر أن "جولف فود 2020" أكبر معرض للأغذية الحلال في العالم، ويبرز النمو الذي يشهده سوق الأغذية الحلال خلال السنوات القليلة الماضية.

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