وزارة الدفاع تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف

شملت معلم لغة إنجليزية ومترجمًا بمؤهل بكالوريوس .. والتقديم إلكترونيًا

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة في قيادة سلاح الصيانة بمعهد سلاح الصيانة بمنطقة الطائف، على وظائف برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية.

وتفصيلاً، شملت الوظائف المتاحة، معلم لغة انجليزية حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية (تربوي) ويفضل ذو خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، ووظيفة بمسمى مترجم لغة إنجليزية حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وخبرة في مجال (أساليب وطرق التعليم التربوي) ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

وحددت "الدفاع" موعد انتهاء التقديم في يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1443هـ، والتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط ( https://lfca.mod.gov.sa ).