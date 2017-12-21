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وزارة الدفاع تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف

شملت معلم لغة إنجليزية ومترجمًا بمؤهل بكالوريوس .. والتقديم إلكترونيًا

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة في قيادة سلاح الصيانة بمعهد سلاح الصيانة بمنطقة الطائف، على وظائف برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية.

وتفصيلاً، شملت الوظائف المتاحة، معلم لغة انجليزية حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية (تربوي) ويفضل ذو خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، ووظيفة بمسمى مترجم لغة إنجليزية حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وخبرة في مجال (أساليب وطرق التعليم التربوي) ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

وحددت "الدفاع" موعد انتهاء التقديم في يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1443هـ، والتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط ( https://lfca.mod.gov.sa ).

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وزارة الدفاع تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة في قيادة سلاح الصيانة بمعهد سلاح الصيانة بمنطقة الطائف، على وظائف برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية.

وتفصيلاً، شملت الوظائف المتاحة، معلم لغة انجليزية حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية (تربوي) ويفضل ذو خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، ووظيفة بمسمى مترجم لغة إنجليزية حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وخبرة في مجال (أساليب وطرق التعليم التربوي) ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

وحددت "الدفاع" موعد انتهاء التقديم في يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1443هـ، والتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط ( https://lfca.mod.gov.sa ).

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:56 PM

وزارة الدفاع تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف

شملت معلم لغة إنجليزية ومترجمًا بمؤهل بكالوريوس .. والتقديم إلكترونيًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
6,501

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة في قيادة سلاح الصيانة بمعهد سلاح الصيانة بمنطقة الطائف، على وظائف برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية.

وتفصيلاً، شملت الوظائف المتاحة، معلم لغة انجليزية حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية (تربوي) ويفضل ذو خبرة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، ووظيفة بمسمى مترجم لغة إنجليزية حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وخبرة في مجال (أساليب وطرق التعليم التربوي) ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

وحددت "الدفاع" موعد انتهاء التقديم في يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1443هـ، والتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط ( https://lfca.mod.gov.sa ).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

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