النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد وزير الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا
سبق

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
09:48 PM

وزير الرياضة يهنئ الأهلي .. بمناسبة التأهل لدور ربع نهائي أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,489

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وحجز الأهلي مقعده في دور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي، الاثنين المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبات من المؤكد وجود فريق آخر سعودي آخر في دور ربع النهائي على اعتبار أن إحدى مباريات دور الـ16 ستكون مواجهة سعودية خالصة تجمع النصر وشقيقه التعاون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,136
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,852

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة