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مؤتمر "مجلس الشؤون الإسلامية" يوصي بالتفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون

في بيانه الختامي بمشاركة نخبة من وزراء الشؤون الدينية والمفكرين من 41 دولة

اختتم المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله في القاهرة اليوم، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين من 41 دولة حول العالم، وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأوصى المؤتمر في البيان الختامي الذي صدر عنه, بتضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج أفكارهم.
وطالب بحتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين.


ودعا المؤتمر إلى ضرورة تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح.

مصر القاهرة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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مؤتمر "مجلس الشؤون الإسلامية" يوصي بالتفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون
سبق

اختتم المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله في القاهرة اليوم، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين من 41 دولة حول العالم، وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأوصى المؤتمر في البيان الختامي الذي صدر عنه, بتضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج أفكارهم.
وطالب بحتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين.


ودعا المؤتمر إلى ضرورة تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:35 AM

مؤتمر "مجلس الشؤون الإسلامية" يوصي بالتفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون

في بيانه الختامي بمشاركة نخبة من وزراء الشؤون الدينية والمفكرين من 41 دولة

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عبدالله العنزي - القاهرة
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اختتم المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله في القاهرة اليوم، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين من 41 دولة حول العالم، وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأوصى المؤتمر في البيان الختامي الذي صدر عنه, بتضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج أفكارهم.
وطالب بحتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين.


ودعا المؤتمر إلى ضرورة تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح.

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