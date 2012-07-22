النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أحدث حصيلة لكورونا في العالم: 4,128,543 ضحية و 191,917,090 إصابة

وفق وكالة "فرانس برس"

طبقاً لإحصائية أجرتها وكالة "فرانس برس"؛ استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس، تسبّب فيروس #كورونا بوفاة 4,128,543 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
ووفق الإحصائية، تأكدت إصابة أكثر من 191,917,090 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أحدث حصيلة لكورونا في العالم: 4,128,543 ضحية و 191,917,090 إصابة
سبق

طبقاً لإحصائية أجرتها وكالة "فرانس برس"؛ استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس، تسبّب فيروس #كورونا بوفاة 4,128,543 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
ووفق الإحصائية، تأكدت إصابة أكثر من 191,917,090 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:17 PM

أحدث حصيلة لكورونا في العالم: 4,128,543 ضحية و 191,917,090 إصابة

وفق وكالة "فرانس برس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
234

طبقاً لإحصائية أجرتها وكالة "فرانس برس"؛ استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس، تسبّب فيروس #كورونا بوفاة 4,128,543 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
ووفق الإحصائية، تأكدت إصابة أكثر من 191,917,090 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,025
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,452
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,928

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة