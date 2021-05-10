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"الشؤون الإسلامية" تواكب ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد بتصاميم مميزة وكلمات خالدة

احتفاء بالذكرى وتجسيدًا لمحبة ولاة الأمر

بثَّت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك تزامنًا مع الذكرى الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وتضمنت التغريدات صورًا وكلمات تجسد الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي، كما تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق الرؤية 2030 التي يقودها سموه بهمة وطموح يعانق السماء.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية بتوجيهات معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تفعيل دور الوزارة مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –رعاهما الله-؛ ما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري بتحقيق رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تحقيق الوزارة قفزات في أعمالها وبرامجها المتنوعة.

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"الشؤون الإسلامية" تواكب ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد بتصاميم مميزة وكلمات خالدة
سبق

بثَّت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك تزامنًا مع الذكرى الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وتضمنت التغريدات صورًا وكلمات تجسد الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي، كما تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق الرؤية 2030 التي يقودها سموه بهمة وطموح يعانق السماء.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية بتوجيهات معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تفعيل دور الوزارة مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –رعاهما الله-؛ ما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري بتحقيق رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تحقيق الوزارة قفزات في أعمالها وبرامجها المتنوعة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:43 AM

"الشؤون الإسلامية" تواكب ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد بتصاميم مميزة وكلمات خالدة

احتفاء بالذكرى وتجسيدًا لمحبة ولاة الأمر

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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بثَّت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عددًا من التغريدات والإنفوجرافيك تزامنًا مع الذكرى الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وتضمنت التغريدات صورًا وكلمات تجسد الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد التي تحمل في طياتها مستقبلاً واعدًا للمملكة والشعب السعودي الوفي، كما تتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق الرؤية 2030 التي يقودها سموه بهمة وطموح يعانق السماء.

ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشارًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية بتوجيهات معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تفعيل دور الوزارة مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –رعاهما الله-؛ ما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري بتحقيق رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تحقيق الوزارة قفزات في أعمالها وبرامجها المتنوعة.

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