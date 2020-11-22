النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العسومي" يُثمّن مخرجات قمة العشرين ويُشيد بنجاح السعودية في ‏التنظيم

أكد أن رئاسة المملكة كان لها الدور ‏الأكبر لتحقيق التوافق حول عددٍ من القضايا

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة.

وتفصيلاً، أكد "العسومي" أن رئاسة المملكة لهذه القمة كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عددٍ من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس "كورونا" وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلاً عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته الكاملة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله" -، في هذا الشأن يُعد فخرًا لكل الدول والشعوب العربية.‏

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العسومي" يُثمّن مخرجات قمة العشرين ويُشيد بنجاح السعودية في ‏التنظيم
سبق

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة.

وتفصيلاً، أكد "العسومي" أن رئاسة المملكة لهذه القمة كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عددٍ من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس "كورونا" وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلاً عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته الكاملة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله" -، في هذا الشأن يُعد فخرًا لكل الدول والشعوب العربية.‏

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:41 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:55 AM

"العسومي" يُثمّن مخرجات قمة العشرين ويُشيد بنجاح السعودية في ‏التنظيم

أكد أن رئاسة المملكة كان لها الدور ‏الأكبر لتحقيق التوافق حول عددٍ من القضايا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
228

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة.

وتفصيلاً، أكد "العسومي" أن رئاسة المملكة لهذه القمة كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عددٍ من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس "كورونا" وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلاً عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته الكاملة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله" -، في هذا الشأن يُعد فخرًا لكل الدول والشعوب العربية.‏

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة