النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة

تسبّبت في مصرع شخص وإجلاء 716 ألفاً في جنوب غربي البلاد

أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.

وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html

وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.

بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:

09055833862

0335895242

وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ

08079601536

موقع الطوارئ

https://em.saudiculture.jp/index.html

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة
سبق

أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.

وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html

وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.

بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:

09055833862

0335895242

وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ

08079601536

موقع الطوارئ

https://em.saudiculture.jp/index.html

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:40 AM

الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة

تسبّبت في مصرع شخص وإجلاء 716 ألفاً في جنوب غربي البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
523

أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.

وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html

وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.

بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:

09055833862

0335895242

وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ

08079601536

موقع الطوارئ

https://em.saudiculture.jp/index.html

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,514
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,181
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,135
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,429

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة