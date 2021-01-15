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أمانة جدة ترحّل مليوناً ونصف المليون طن من النفايات المنزلية خلال 2020

في نطاق 19 بلدية فرعية

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة، عن رفع وترحيل أكثر من مليون و457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد؛ أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليوناً و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء، ورفع 911613 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفّذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 ملايين و366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745322 حاوية وصيانة واستبدال 30396 حاوية، وغسيل 23513 كم من الأرصفة والمرافق.

وبيّن المحيميد؛ أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124262 لوحة دعائية مخالفة و6488 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، إضافة لرفع 34205 من الإطارات المستهلكة، لافتاً إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124651 موقعاً شملت مناطق ألعاب الأطفال وأجهزة الصراف الآلي وواجهات المحال والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة ترحّل مليوناً ونصف المليون طن من النفايات المنزلية خلال 2020
سبق

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة، عن رفع وترحيل أكثر من مليون و457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد؛ أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليوناً و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء، ورفع 911613 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفّذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 ملايين و366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745322 حاوية وصيانة واستبدال 30396 حاوية، وغسيل 23513 كم من الأرصفة والمرافق.

وبيّن المحيميد؛ أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124262 لوحة دعائية مخالفة و6488 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، إضافة لرفع 34205 من الإطارات المستهلكة، لافتاً إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124651 موقعاً شملت مناطق ألعاب الأطفال وأجهزة الصراف الآلي وواجهات المحال والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
01:20 PM

أمانة جدة ترحّل مليوناً ونصف المليون طن من النفايات المنزلية خلال 2020

في نطاق 19 بلدية فرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة، عن رفع وترحيل أكثر من مليون و457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد؛ أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليوناً و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء، ورفع 911613 متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفّذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 ملايين و366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745322 حاوية وصيانة واستبدال 30396 حاوية، وغسيل 23513 كم من الأرصفة والمرافق.

وبيّن المحيميد؛ أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124262 لوحة دعائية مخالفة و6488 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، إضافة لرفع 34205 من الإطارات المستهلكة، لافتاً إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124651 موقعاً شملت مناطق ألعاب الأطفال وأجهزة الصراف الآلي وواجهات المحال والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.

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