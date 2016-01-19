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ضمن خططها للتوسع دولياً.. "وزارة الاستثمار" تفتتح 6 مكاتب دولية

قالت: "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار

قالت وزارة الاستثمار، إنها افتتحت 6 مكاتب حالياً في كل من: واشنطن، لندن، بكين، سنغافورة، طوكيو، باريس، ضمن خططها للتوسع دولياً خلال عامَي 2019 و2021، وضمن مستهدفاتها لإنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم.

وأوضحت في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي"، أن منصة "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في السعودية.

وبيّنت أنه قـد تـم تطويرها وإطلاقها كإحـدى مبادرات تحقيـق رؤيــة المملكــة 2030 بهدف توحيد الرســائل والجهود بــين الوزارات والجهــات الحكوميــة كافـة؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، حيث حظيت منذ إطلاقها بحضور وانتشار دولي وإقليمي ومحلي واسع النطاق.

وأشارت الوزارة الى أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتَي الخارجية والتجارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله والحصول على الرخصة الاستثمارية من خارج المملكة.

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ضمن خططها للتوسع دولياً.. "وزارة الاستثمار" تفتتح 6 مكاتب دولية
سبق

قالت وزارة الاستثمار، إنها افتتحت 6 مكاتب حالياً في كل من: واشنطن، لندن، بكين، سنغافورة، طوكيو، باريس، ضمن خططها للتوسع دولياً خلال عامَي 2019 و2021، وضمن مستهدفاتها لإنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم.

وأوضحت في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي"، أن منصة "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في السعودية.

وبيّنت أنه قـد تـم تطويرها وإطلاقها كإحـدى مبادرات تحقيـق رؤيــة المملكــة 2030 بهدف توحيد الرســائل والجهود بــين الوزارات والجهــات الحكوميــة كافـة؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، حيث حظيت منذ إطلاقها بحضور وانتشار دولي وإقليمي ومحلي واسع النطاق.

وأشارت الوزارة الى أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتَي الخارجية والتجارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله والحصول على الرخصة الاستثمارية من خارج المملكة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
08:48 AM

ضمن خططها للتوسع دولياً.. "وزارة الاستثمار" تفتتح 6 مكاتب دولية

قالت: "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الاستثمار، إنها افتتحت 6 مكاتب حالياً في كل من: واشنطن، لندن، بكين، سنغافورة، طوكيو، باريس، ضمن خططها للتوسع دولياً خلال عامَي 2019 و2021، وضمن مستهدفاتها لإنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم.

وأوضحت في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي"، أن منصة "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في السعودية.

وبيّنت أنه قـد تـم تطويرها وإطلاقها كإحـدى مبادرات تحقيـق رؤيــة المملكــة 2030 بهدف توحيد الرســائل والجهود بــين الوزارات والجهــات الحكوميــة كافـة؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، حيث حظيت منذ إطلاقها بحضور وانتشار دولي وإقليمي ومحلي واسع النطاق.

وأشارت الوزارة الى أنها أطلقت بالتعاون مع وزارتَي الخارجية والتجارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله والحصول على الرخصة الاستثمارية من خارج المملكة.

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