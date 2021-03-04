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عبر منصة افتراضية .."الاتصالات" تطلق ملتقى "تمكين المرأة 3" .. الاثنين المقبل

يهدف إلى بناء منظومة رقمية تحتضن المهارات النسائية لزيادة فرص العمل النوعية

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاثنين المقبل، لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور قيادات الوزارة، وعددٍ من المتحدثين من عدة قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى عددٍ من الخبراء والمهتمين بالقطاع.

ويهدف الملتقى الذي يُبث عبر منصة افتراضية، إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، بما يُسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي التقني، وبناء قطاع تكنولوجي بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.

ويعمل برنامج تمكين المرأة في الوزارة على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظرًا لإدراكها أهمية مشاركة المرأة بوصفها شريكًا فاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة قد قطعت أشواطًا بعيدة في تمكين المرأة، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة متساوون في مجال التقنية (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر منصة افتراضية .."الاتصالات" تطلق ملتقى "تمكين المرأة 3" .. الاثنين المقبل
سبق

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاثنين المقبل، لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور قيادات الوزارة، وعددٍ من المتحدثين من عدة قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى عددٍ من الخبراء والمهتمين بالقطاع.

ويهدف الملتقى الذي يُبث عبر منصة افتراضية، إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، بما يُسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي التقني، وبناء قطاع تكنولوجي بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.

ويعمل برنامج تمكين المرأة في الوزارة على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظرًا لإدراكها أهمية مشاركة المرأة بوصفها شريكًا فاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة قد قطعت أشواطًا بعيدة في تمكين المرأة، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة متساوون في مجال التقنية (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:48 PM

عبر منصة افتراضية .."الاتصالات" تطلق ملتقى "تمكين المرأة 3" .. الاثنين المقبل

يهدف إلى بناء منظومة رقمية تحتضن المهارات النسائية لزيادة فرص العمل النوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاثنين المقبل، لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور قيادات الوزارة، وعددٍ من المتحدثين من عدة قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى عددٍ من الخبراء والمهتمين بالقطاع.

ويهدف الملتقى الذي يُبث عبر منصة افتراضية، إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، بما يُسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي التقني، وبناء قطاع تكنولوجي بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.

ويعمل برنامج تمكين المرأة في الوزارة على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظرًا لإدراكها أهمية مشاركة المرأة بوصفها شريكًا فاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة قد قطعت أشواطًا بعيدة في تمكين المرأة، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة متساوون في مجال التقنية (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.

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