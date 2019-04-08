النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طيران ناس" ينال شهادة السلامة التشغيلية الدولية "IOSA"

تمثل تأكيدًا دوليًا معتمدًا لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل

حقق "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يتمثل في حصوله على شهادة برنامج الأيوسا "IOSA" المعتمدة من اتحاد النقل الجوّي الدولي (إياتا)؛ IATA .

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تأكيد دولي معتمد لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير أنظمة مستويات السلامة.

وعبّر الرئيس التنفيذي للعمليات لـ"طيران ناس" الكابتن منصور الحربي عن اعتزازه بحصول "طيران ناس" على شهادة تقييم إجراءات السلامة التشغيلية IOSA، مما يعد إنجازاً رئيساً في رحلة طيران ناس التطويرية، ويؤكد على انسجام قيادة الشركة وفاعليتها، وتماسك فرق عملها عبر الالتزام بتقديم أعلى درجات الأمان والسلامة.

وقال "منصور": نيل شهادة IOSA لتدقيق السلامة التشغيلية يعدّ معياراً أساسياً للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطاً أساسياً للحصول على عضوية اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، مما يعزّز أهمية هذا الإنجاز الكبير لــ"طيران ناس".

جدير بالذكر أن "طيران ناس" وضعت نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

ومُنح "طيران ناس" شهادة برنامج الأيوسا IOSA بعد زياراتٍ قام بها ممثلو البرنامج شملت كل المرافق والإدارات التشغيلية المختلفة، ومرافقة الرحلات الجوية المجدولة، والتدقيق ميدانياً في كل الإجراءات المتبعة قبل الرحلات وأثنائها وبعدها، على أرض الواقع، مع التركيز على النظم الإدارية والهيكلية والسلامة والجودة التشغيلية والعمليات الجوية ومراقبة الرحلات والترحيل الجوي وهندسة الطائرات والصيانة وعمليات مقصورة الركاب والخدمات الأرضية وعمليات الشحن والإجراءات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طيران ناس" ينال شهادة السلامة التشغيلية الدولية "IOSA"
سبق

حقق "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يتمثل في حصوله على شهادة برنامج الأيوسا "IOSA" المعتمدة من اتحاد النقل الجوّي الدولي (إياتا)؛ IATA .

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تأكيد دولي معتمد لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير أنظمة مستويات السلامة.

وعبّر الرئيس التنفيذي للعمليات لـ"طيران ناس" الكابتن منصور الحربي عن اعتزازه بحصول "طيران ناس" على شهادة تقييم إجراءات السلامة التشغيلية IOSA، مما يعد إنجازاً رئيساً في رحلة طيران ناس التطويرية، ويؤكد على انسجام قيادة الشركة وفاعليتها، وتماسك فرق عملها عبر الالتزام بتقديم أعلى درجات الأمان والسلامة.

وقال "منصور": نيل شهادة IOSA لتدقيق السلامة التشغيلية يعدّ معياراً أساسياً للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطاً أساسياً للحصول على عضوية اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، مما يعزّز أهمية هذا الإنجاز الكبير لــ"طيران ناس".

جدير بالذكر أن "طيران ناس" وضعت نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

ومُنح "طيران ناس" شهادة برنامج الأيوسا IOSA بعد زياراتٍ قام بها ممثلو البرنامج شملت كل المرافق والإدارات التشغيلية المختلفة، ومرافقة الرحلات الجوية المجدولة، والتدقيق ميدانياً في كل الإجراءات المتبعة قبل الرحلات وأثنائها وبعدها، على أرض الواقع، مع التركيز على النظم الإدارية والهيكلية والسلامة والجودة التشغيلية والعمليات الجوية ومراقبة الرحلات والترحيل الجوي وهندسة الطائرات والصيانة وعمليات مقصورة الركاب والخدمات الأرضية وعمليات الشحن والإجراءات الأمنية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
04:56 PM

"طيران ناس" ينال شهادة السلامة التشغيلية الدولية "IOSA"

تمثل تأكيدًا دوليًا معتمدًا لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
548

حقق "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يتمثل في حصوله على شهادة برنامج الأيوسا "IOSA" المعتمدة من اتحاد النقل الجوّي الدولي (إياتا)؛ IATA .

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تأكيد دولي معتمد لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير أنظمة مستويات السلامة.

وعبّر الرئيس التنفيذي للعمليات لـ"طيران ناس" الكابتن منصور الحربي عن اعتزازه بحصول "طيران ناس" على شهادة تقييم إجراءات السلامة التشغيلية IOSA، مما يعد إنجازاً رئيساً في رحلة طيران ناس التطويرية، ويؤكد على انسجام قيادة الشركة وفاعليتها، وتماسك فرق عملها عبر الالتزام بتقديم أعلى درجات الأمان والسلامة.

وقال "منصور": نيل شهادة IOSA لتدقيق السلامة التشغيلية يعدّ معياراً أساسياً للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطاً أساسياً للحصول على عضوية اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، مما يعزّز أهمية هذا الإنجاز الكبير لــ"طيران ناس".

جدير بالذكر أن "طيران ناس" وضعت نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

ومُنح "طيران ناس" شهادة برنامج الأيوسا IOSA بعد زياراتٍ قام بها ممثلو البرنامج شملت كل المرافق والإدارات التشغيلية المختلفة، ومرافقة الرحلات الجوية المجدولة، والتدقيق ميدانياً في كل الإجراءات المتبعة قبل الرحلات وأثنائها وبعدها، على أرض الواقع، مع التركيز على النظم الإدارية والهيكلية والسلامة والجودة التشغيلية والعمليات الجوية ومراقبة الرحلات والترحيل الجوي وهندسة الطائرات والصيانة وعمليات مقصورة الركاب والخدمات الأرضية وعمليات الشحن والإجراءات الأمنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,355
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,624
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,236
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,223

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة