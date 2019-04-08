"طيران ناس" ينال شهادة السلامة التشغيلية الدولية "IOSA"

تمثل تأكيدًا دوليًا معتمدًا لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل

حقق "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يتمثل في حصوله على شهادة برنامج الأيوسا "IOSA" المعتمدة من اتحاد النقل الجوّي الدولي (إياتا)؛ IATA .

ويعد هذا الإنجاز بمثابة تأكيد دولي معتمد لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير أنظمة مستويات السلامة.

وعبّر الرئيس التنفيذي للعمليات لـ"طيران ناس" الكابتن منصور الحربي عن اعتزازه بحصول "طيران ناس" على شهادة تقييم إجراءات السلامة التشغيلية IOSA، مما يعد إنجازاً رئيساً في رحلة طيران ناس التطويرية، ويؤكد على انسجام قيادة الشركة وفاعليتها، وتماسك فرق عملها عبر الالتزام بتقديم أعلى درجات الأمان والسلامة.

وقال "منصور": نيل شهادة IOSA لتدقيق السلامة التشغيلية يعدّ معياراً أساسياً للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطاً أساسياً للحصول على عضوية اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، مما يعزّز أهمية هذا الإنجاز الكبير لــ"طيران ناس".

جدير بالذكر أن "طيران ناس" وضعت نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

ومُنح "طيران ناس" شهادة برنامج الأيوسا IOSA بعد زياراتٍ قام بها ممثلو البرنامج شملت كل المرافق والإدارات التشغيلية المختلفة، ومرافقة الرحلات الجوية المجدولة، والتدقيق ميدانياً في كل الإجراءات المتبعة قبل الرحلات وأثنائها وبعدها، على أرض الواقع، مع التركيز على النظم الإدارية والهيكلية والسلامة والجودة التشغيلية والعمليات الجوية ومراقبة الرحلات والترحيل الجوي وهندسة الطائرات والصيانة وعمليات مقصورة الركاب والخدمات الأرضية وعمليات الشحن والإجراءات الأمنية.