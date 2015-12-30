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تشغيل شبكات مياه لـ5 قرى بمركز الشقيق لخدمة أكثر من 1400 مستفيد

جبر: كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًّا

بدأت شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في تشغيل شبكات مياه لخمس قرى تتبع مركز الشقيق بمحافظة الدرب، وهي: (عجيبي، والدملج، وأم السبخ، والمحرق، والمزيرعة)؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نِسَب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفّذتها بلغت أطوالها 27 كلم طوليًّا، بالإضافة إلى تنفيذها 184 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 1400 مستفيد في القرى الخمس؛ مبينةً أن كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًّا؛ مشيرة إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه بنسبة 91% في 69 قرية وحيًّا بمحافظة الدرب.

وأشار جبر إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا العديد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

ودعا المهندس "جبر" جميع المستفيدين في القرى المذكورة إلى تحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

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تشغيل شبكات مياه لـ5 قرى بمركز الشقيق لخدمة أكثر من 1400 مستفيد
سبق

بدأت شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في تشغيل شبكات مياه لخمس قرى تتبع مركز الشقيق بمحافظة الدرب، وهي: (عجيبي، والدملج، وأم السبخ، والمحرق، والمزيرعة)؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نِسَب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفّذتها بلغت أطوالها 27 كلم طوليًّا، بالإضافة إلى تنفيذها 184 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 1400 مستفيد في القرى الخمس؛ مبينةً أن كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًّا؛ مشيرة إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه بنسبة 91% في 69 قرية وحيًّا بمحافظة الدرب.

وأشار جبر إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا العديد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

ودعا المهندس "جبر" جميع المستفيدين في القرى المذكورة إلى تحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:21 PM

تشغيل شبكات مياه لـ5 قرى بمركز الشقيق لخدمة أكثر من 1400 مستفيد

جبر: كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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بدأت شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- في تشغيل شبكات مياه لخمس قرى تتبع مركز الشقيق بمحافظة الدرب، وهي: (عجيبي، والدملج، وأم السبخ، والمحرق، والمزيرعة)؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نِسَب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفّذتها بلغت أطوالها 27 كلم طوليًّا، بالإضافة إلى تنفيذها 184 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 1400 مستفيد في القرى الخمس؛ مبينةً أن كمية المياه التي سيتم ضخها ستصل إلى 500 متر مكعب يوميًّا؛ مشيرة إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه بنسبة 91% في 69 قرية وحيًّا بمحافظة الدرب.

وأشار جبر إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا العديد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

ودعا المهندس "جبر" جميع المستفيدين في القرى المذكورة إلى تحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيلة مياه جديدة من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية (e.nwc.com.sa)، ورفع المستندات اللازمة للارتفاق بخدمة المياه دون تكبد العناء.

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