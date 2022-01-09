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"القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

النصيب الأكبر للمتسابق الكويتي دبوس الدبوس

وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس.

وشملت عقود الإيجار التي تعد أحد الإجراءات المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، فئات: المجاهيم، والوضح، والشقح، والحمر، والصفر، والشعل.

وتشترط في عملية الاستئجار مجموعة من الآليات، أبرزها: أن يكون المستأجر مسجلاً ومشاركاً فعلياً في إحدى الفئات، وأن تتم جميع إجراءات البيع أو التأجير قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق العرض أمام لجنة التحكيم النهائية، إضافة إلى نقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر؛ لتوثق اللجنة القانونية للمهرجان العقد وتوقعه.

يُذكر أن عملية إيجار الفرديات والجمل أسهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية لأسواق الإبل، خصوصاً الفرديات والمنقيات.

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"القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس.

وشملت عقود الإيجار التي تعد أحد الإجراءات المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، فئات: المجاهيم، والوضح، والشقح، والحمر، والصفر، والشعل.

وتشترط في عملية الاستئجار مجموعة من الآليات، أبرزها: أن يكون المستأجر مسجلاً ومشاركاً فعلياً في إحدى الفئات، وأن تتم جميع إجراءات البيع أو التأجير قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق العرض أمام لجنة التحكيم النهائية، إضافة إلى نقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر؛ لتوثق اللجنة القانونية للمهرجان العقد وتوقعه.

يُذكر أن عملية إيجار الفرديات والجمل أسهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية لأسواق الإبل، خصوصاً الفرديات والمنقيات.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
06:27 PM

"القانونية" توثق 201 عقد إيجار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

النصيب الأكبر للمتسابق الكويتي دبوس الدبوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، 201 عقد إيجار للفرديات، حيث حقق النصيب الأكبر المتسابق الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس.

وشملت عقود الإيجار التي تعد أحد الإجراءات المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، فئات: المجاهيم، والوضح، والشقح، والحمر، والصفر، والشعل.

وتشترط في عملية الاستئجار مجموعة من الآليات، أبرزها: أن يكون المستأجر مسجلاً ومشاركاً فعلياً في إحدى الفئات، وأن تتم جميع إجراءات البيع أو التأجير قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق العرض أمام لجنة التحكيم النهائية، إضافة إلى نقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر؛ لتوثق اللجنة القانونية للمهرجان العقد وتوقعه.

يُذكر أن عملية إيجار الفرديات والجمل أسهمت في إنعاش الحركة الاقتصادية لأسواق الإبل، خصوصاً الفرديات والمنقيات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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