التعادل الإيجابي يحسم موقعة الأهلي والشباب .. في قمة " الكلاسيكو "

تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع ضيفه الشباب بنتيجة 2/2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن الأهلي من التقدم مبكرا في زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه عبدالله حسون عند الدقيقة الثانية ‏من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بالمدافع ليتغير اتجاهها نحو المرمى.