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نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها

للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.. لسرعة إنجاز العمل

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.

النيابة العامة سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها
سبق

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:16 PM

نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها

للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.. لسرعة إنجاز العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.

وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.

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